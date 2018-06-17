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By Andrey Filippov °ÂùþÎõ
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A Chip in the Windshield: China¡Çs Surveillance State Will Soon Track Cars - WSJ
https://www.wsj.com/articles/a-chip-in-the-windshield-chinas-surveillance-state-will-soon-track-cars-1528882203
China wants to track citizens¡Ç cars with mandatory RFID chips - The Verge
https://www.theverge.com/2018/6/13/17458432/china-surveillance-car-tracking-mandatory-rfid-chips
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By Stan Wiechers
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By Dylan Todd
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