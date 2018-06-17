¥¹¡¼¥×¥¹¥È¥Ã¥¯¥È¡¼¥¥ç¡¼¤«¤é¥¹¡¼¥×¤¬¾Ã¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ê²èÁü¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
2018Ç¯6·î22Æü¡¢¥¹¡¼¥×ÀìÌçÅ¹¡ÖSoup Stock Tokyo¡Ê¥¹¡¼¥×¥¹¥È¥Ã¥¯¥È¡¼¥¥ç¡¼¡Ë¡×¤«¤é¥¹¡¼¥×¤¬¾Ã¤¨¤Þ¤¹¡£
¤«¤ï¤ê¤Ë¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥«¥ì¡¼¤Î¤ß¤¬ÊÂ¤Ö¡ÖCurry Stock Tokyo¡×¤È¤·¤Æ±Ä¶È¤·¤Þ¤¹¡£
¿·ºî¤Î¥«¥ì¡¼2ÉÊ¤âÂÐ¾Ý
¡Ê²èÁü¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
º£Ç¯¤Ç3²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ÖCurry Stock Tokyo¡×¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¥¹¡¼¥×¥¹¥È¥Ã¥¯¥È¡¼¥¥ç¡¼¤«¤é¥¹¡¼¥×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Áª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î8¼ï¤Î¥«¥ì¡¼¤Î¤ß¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¥«¥ì¡¼¡Ê8¼ïÎà¡Ë¡¢Çò¸ÕËã¤´ÈÓ¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤À¤±¡£
8¼ï¤Î¥«¥ì¡¼¤Ë¤Ï¡¢Æ±ÆüÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡ÖÆÚ¥È¥í¤Î¥Ó¥ó¥À¥ë¡¼¥«¥ì¡¼¡×¤È¡Ö²Ø»Ò¤ÈµíÈÔÆù¤Î¿É¤¯¤Ê¤¤¥¡¼¥Þ¥«¥ì¡¼¡×¤Î2ÉÊ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆÚ¥È¥í¤Î¥Ó¥ó¥À¥ë¡¼¥«¥ì¡¼¡×¤Ï¡¢¿Ý¤È¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤ÇÄÒ¤±¹þ¤à¤³¤È¤Ç½À¤é¤«¤¯¤·¤¿ÆÚÆù¡¢»ÀÌ£¤È¹á¿ÉÎÁ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤¤¤¤¥«¥ì¡¼¥½¡¼¥¹¤Ë¡¢ÁÖ¤ä¤«¤ÊÂçÍÕ¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿À¾¥¤¥ó¥ÉÉ÷¥«¥ì¡¼¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Î¡Ö²Ø»Ò¤ÈµíÈÔÆù¤Î¿É¤¯¤Ê¤¤¥¡¼¥Þ¥«¥ì¡¼¡×¤Ï¡¢ÌîºÚ¤È²ÌÊª¤Î´Å¤ß¤È»ÝÌ£¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢17¼ï°Ê¾å¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡¢±£¤·Ì£¤È¤·¤Æ¾ßÌý¤ò²Ã¤¨¤¿¥«¥ì¡¼¡£ÀÖÅâ¿É»Ò¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤ä¿É¤¤¤â¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¿ô¤¢¤ë¥«¥ì¡¼¤«¤é¥«¥ì¡¼¥½¡¼¥¹¤ò2¤ÄÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥«¥ì¡¼¤Î2¼ï¤¬¤±¥»¥Ã¥È¡×¡Ê950±ß¡Ë¤¬1Æü¸ÂÄê¤ÇÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¡Ê²èÁü¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
¤Ê¤ªÅöÆü¤Ï¡¢ÃíÊ¸¤ÎºÝ¤ËÊ¸Ë¼¶ñ¤ä¾®Êª¡¢¥Ï¥ó¥«¥Á¡¼¥Õ¤äÍÎÉþ¤Ê¤É¡Ö²«¿§¤¤¤Ê¤Ë¤«¡Ê¥µ¥à¥·¥ó¥°¥¤¥¨¥í¡¼¡Ë¡×¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¸«¤»¤ë¤È¡¢¾¯¤·¤À¤±¤¤¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ªËº¤ì¤Ê¤¯¡ª
³«ºÅ»þ´Ö¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤Î³«Å¹»þ´Ö¤«¤éÊÄÅ¹»þ´Ö¤Þ¤Ç¡£¾ì½ê¤ÏSoup Stock Tokyo Á´Å¹¡Ê²È¤Ç¿©¤Ù¤ë¥¹¡¼¥×¥¹¥È¥Ã¥¯¥È¡¼¥¥ç¡¼¡¢also Soup Stock Tokyo¡¢¤ª¤À¤·Åìµþ¤ò½ü¤¯¡Ë¡£
¤½¤ÎÂ¾¾ÜºÙ¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ø¡£