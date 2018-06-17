〔地震〕群馬県渋川市で震度5弱、津波の心配なし(6/17)
気象庁によると、17日15:27頃、群馬県南部を震源とするM4.7の地震があり、群馬県渋川市で震度5弱の揺れを観測しました。
この地震による津波の心配はありません。
■発生事象
・発生日時 ：6月17日15:27頃
・震源地 ：群馬県南部(北緯36.4度、東経139.2度)
・震源の深さ：約20km
・地震の規模：M4.7(推定)
■震度3以上が観測された市町村
【震度5弱】
・群馬県 ：渋川市赤城町＊
【震度4】
・群馬県 ：前橋市昭和町、前橋市堀越町＊、前橋市粕川町＊、前橋市富士見町＊、桐生市黒保根町＊、桐生市新里町＊、伊勢崎市西久保町＊、沼田市西倉内町、渋川市石原＊、渋川市北橘町＊、渋川市吹屋＊、吉岡町下野田＊、東吾妻町本宿＊
【震度3】
・群馬県 ：前橋市大手町＊、前橋市鼻毛石町＊、高崎市高松町＊、高崎市足門町＊、桐生市織姫町、桐生市元宿町＊、伊勢崎市今泉町＊、伊勢崎市東町＊、伊勢崎市境＊、太田市西本町＊、太田市新田金井町＊、太田市大原町＊、沼田市下久屋町＊、沼田市白沢町＊、館林市美園町＊、渋川市有馬＊、渋川市村上＊、渋川市伊香保町＊、安中市松井田町＊、安中市安中＊、みどり市笠懸町＊、みどり市大間々町＊、榛東村新井＊、甘楽町小幡＊、中之条町日影、中之条町中之条町＊、群馬高山村中山＊、東吾妻町原町、群馬昭和村糸井＊、玉村町下新田＊
・茨城県 ：常総市水海道諏訪町＊、取手市寺田＊、坂東市岩井、坂東市馬立＊、坂東市山＊、坂東市役所＊、五霞町小福田＊、境町旭町＊
・栃木県 ：佐野市高砂町＊
・埼玉県 ：さいたま北区宮原＊、さいたま岩槻区本丸＊、加須市騎西＊、鴻巣市中央＊、深谷市花園＊、上尾市本町＊、桶川市上日出谷＊、久喜市下早見、久喜市菖蒲＊、久喜市鷲宮＊、長瀞町野上下郷＊
・千葉県 ：野田市東宝珠花＊、白井市復＊
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この地震による津波の心配はありません。
■発生事象
・発生日時 ：6月17日15:27頃
・震源地 ：群馬県南部(北緯36.4度、東経139.2度)
・震源の深さ：約20km
・地震の規模：M4.7(推定)
■震度3以上が観測された市町村
【震度5弱】
・群馬県 ：渋川市赤城町＊
【震度4】
・群馬県 ：前橋市昭和町、前橋市堀越町＊、前橋市粕川町＊、前橋市富士見町＊、桐生市黒保根町＊、桐生市新里町＊、伊勢崎市西久保町＊、沼田市西倉内町、渋川市石原＊、渋川市北橘町＊、渋川市吹屋＊、吉岡町下野田＊、東吾妻町本宿＊
【震度3】
・群馬県 ：前橋市大手町＊、前橋市鼻毛石町＊、高崎市高松町＊、高崎市足門町＊、桐生市織姫町、桐生市元宿町＊、伊勢崎市今泉町＊、伊勢崎市東町＊、伊勢崎市境＊、太田市西本町＊、太田市新田金井町＊、太田市大原町＊、沼田市下久屋町＊、沼田市白沢町＊、館林市美園町＊、渋川市有馬＊、渋川市村上＊、渋川市伊香保町＊、安中市松井田町＊、安中市安中＊、みどり市笠懸町＊、みどり市大間々町＊、榛東村新井＊、甘楽町小幡＊、中之条町日影、中之条町中之条町＊、群馬高山村中山＊、東吾妻町原町、群馬昭和村糸井＊、玉村町下新田＊
・茨城県 ：常総市水海道諏訪町＊、取手市寺田＊、坂東市岩井、坂東市馬立＊、坂東市山＊、坂東市役所＊、五霞町小福田＊、境町旭町＊
・栃木県 ：佐野市高砂町＊
・埼玉県 ：さいたま北区宮原＊、さいたま岩槻区本丸＊、加須市騎西＊、鴻巣市中央＊、深谷市花園＊、上尾市本町＊、桶川市上日出谷＊、久喜市下早見、久喜市菖蒲＊、久喜市鷲宮＊、長瀞町野上下郷＊
・千葉県 ：野田市東宝珠花＊、白井市復＊
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