¥Ü¥Ç¥£¤Ë¤â¥á¥¤¥¯¤ò¡ª¥ê¥¢¡¼¥Ê¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡ÉBody Lava¡É¤¬¤³¤Î²Æ¤ÎÉ¬¿Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª
²Æ¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Æ¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¤ä¥¥ã¥ß¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ê¤É¤òÃå¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡©º£²ó¤Ï¿åÃå¤äÈ©¸«¤»¤ò¹¹¤Ë²Ä°¦¤¯¡¢Èþ¤·¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯”Body Lava”¤ò¤´¾Ò²ð¡ª
“Body Lava”¤Ï²Î¼ê¤Î¥ê¥¢¡¼¥Ê¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥á¥¤¥¯¥Ö¥é¥ó¥ÉFenty Beauty by Rihanna[¥Õ¥§¥ó¥Æ¥£ ¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£ ¥Ð¥¤ ¥ê¥¢¡¼¥Ê]¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¡ª´é¤Î¤ß¤Ë»Ü¤¹¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ê¥á¥¤¥¯¤À¤¬¡¢Ïª½Ð¤ÎÂ¿¤¤²Æ¤Ï¥Ü¥Ç¥£¤Ë¤â¥á¥¤¥¯¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¥ê¥¢¡¼¥ÊÎ®¤Î¥ª¥·¥ã¥ì¡£¤³¤Î”Body Lava”¤Ï¥é¥á¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥¥é¥¥é¤Ê¥ê¥¥Ã¥É¤Ç¡¢¸ª¤äº¿¹üÉôÊ¬¤Ê¤É¤Ë¥Ö¥é¥·¤ÇÇö¤¯±ä¤Ð¤¹¤È¡¢ÂÀÍÛ¤Ê¤É¤Î¼«Á³¸÷¤ËÅö¤¿¤ë¤È¥¥é¥¥é¤·¤Æ¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¡£¥ê¥¥Ã¥É¤¬¤Ù¤¿¤Ä¤¯¤Î¶ì¼ê¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤Ï¡¢”Body Lava”¤ÎÊ´¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó”Fairy Bomb”¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡ª”Body Lava”¤Ï2¿§Å¸³«¤Ç¡¢”Body Lava”ÍÑ¤Ë”Kabuki Brush”¤È¤¤¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤¿Ì¾Á°¤Î¥Ö¥é¥·¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤Þ¤ê¤Î¿Íµ¤¤Ë”Body Lava”¤ÏÉÊÀÚ¤ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢”Fairy Bomb”¤Ï¸½ºß¤â42¥É¥ë¡ÊÆüËÜ±ß¤ÇÌó4600±ß¡Ë¤ÇÈÎÇäÃæ¡ª¤â¤Á¤í¤ó”Body Lava”¤â²Æ¤Ë¸þ¤±¤ÆºÆÈÎ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¤³¤Î²ÆÉ¬¿Ü¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºÆÈÎÆü¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡ª