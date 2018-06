¡Ø¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥·¥ó¥°¥¹¡Ù¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ÎÊì¿Æ¤äMK¥¦¥ë¥È¥é·×²è¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë½ñÀÒ¤¬È¯Çä

Netflixの大人気SFミステリードラマ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』。シーズン3への更新が決まっている本作だが、私たちが視聴できるようになるのはまだまだ先の話。その新シーズンを待つ間にぜひ読みたい、本作の書籍が発売されることがわかった。米USA Todayが伝えた。

まず、今秋に出版が決まっているのは2タイトル。1冊目の「Stranger Things: World Turned Upside Down: The Official Behind-the-Scenes Companion」は、ドラマの舞台裏を紹介している。2冊目はタイトルが発表されていないが、出版社のペンギン・ランダムハウスによれば、休暇中に読んでほしい「『ストレンジャー・シングス』の世界からのアドバイス、知恵、警告」を盛り込んだ若者向けのギフトブックになっているようだ。

そして、ドラマの前日譚となるグウェンダ・ボンド著の小説は来春発売予定。こちらの小説では、イレブン(ミリー・ボビー・ブラウン)の母親と、イレブンを政府の兵器へと変えたMKウルトラ計画に焦点を当て、大人も若者も楽しめる1冊になるという。

本作の人気はますます加熱しており、今年9月に開幕するユニバーサル・スタジオ・ハリウッドの「ハロウィン・ホラー・ナイト」では"アップサイド・ダウン"を体験出来るアトラクションが登場することも発表されている。また、Netflixは「マインクラフト:ストーリーモード」のTelltale Gamesと提携を結び、『ストレンジャー・シングス』のゲーム化にも乗り出しているという。Telltale Gamesでは、すでに『ウォーキング・デッド』や『ゲーム・オブ・スローンズ』のアドベンチャーゲームを開発し、ヒットさせている。

ドラマのシーズン3は来年配信の予定で、新キャストとしてフランチェスカ・リール(『ヘイターはお断り!』)、ケイリー・エルウィズ(『アート・オブ・モア 美と欲望の果て』)、ジェイク・ビューシイ(『フロム・ダスク・ティル・ドーン ザ・シリーズ』)らが加わる。

『ストレンジャー・シングス 未知の世界』シーズン1〜2はNetflixにて独占配信中。(海外ドラマNAVI)