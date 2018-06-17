½÷»Ò¤ÏÀäÂÐ¤ËÂç¹¥¤¡ª¶äºÂ¤Ç¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¥Ç¡¼¥È¤Î¡º¤ËÇ»¸ü¤Ê¥Á¥ç¥³¥Ñ¥Õ¥§¤Ï¤¤¤«¤¬¡©
¶äºÂ¤Î³¹ÊÂ¤ß¤ò²æ¤¬¤â¤Î¤Ë¤Ç¤¤ë¥Æ¥é¥¹¤¬¿Íµ¤¡ª¤ª¤Ê¤¸¤ßGINZA PLACEÆâ¡Ø¥Ó¥¹¥È¥í ¥Þ¥ë¥¯¥¹¡Ù¤«¤é¡¢¶Ë¾å¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¥¿¥¤¥à¤òÌóÂ«¤¹¤ë¿·¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
¤½¤ì¤¬¡¢¡Ö¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡È¥ë¡¼¥¸¥å¡É¡×¤È¡¢20:30¤«¤éÄó¶¡¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ë¡ÖGINZA4ÃúÌÜ¡Ê¥·¥á¡Ë¥Ñ¥Õ¥§¡×¤À¡£
³«ÊüÅª¤ÊÃë²¼¤¬¤ê¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¡¢¥Ç¥£¥Ê¡¼¥Ç¡¼¥È¸å¤ËÌëÉ÷¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤é¶äºÂ¤ÎÌë·Ê¤òËþµÊ¤·¤¿¤ê¡£
¤ª¹¥¤ß¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ºÇ¹â¤Î¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥Æ¥é¥¹¤ÈÀäÉÊ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬±é½Ð¤¹¤ë¤Ò¤È»þ¤ò¤´´®Ç½¤¢¤ì¡ª
¿·ºî¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤ÈÌë¥Ñ¥Õ¥§¤Ç¡¢¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤ÎÍ¥²í¤Ê»þ´Ö¤ò
2·î¤«¤éÄó¶¡¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ø¥Ó¥¹¥È¥í ¥Þ¥ë¥¯¥¹¡Ù¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡£º£²ó¤Ï¡È¥ë¡¼¥¸¥å¡É¤ÈÌÃÂÇ¤Á¡¢ÀÖ¤ò¥¡¼¥«¥é¡¼¤È¤·¤¿¾ðÇ®Åª¤Ê¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
°õ¾ÝÅª¤Ê¥ë¡¼¥¸¥å¿§¤Î¥È¥Ã¥×¥¯¥í¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÇºîÀ½¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÄìÌÌ¤¬ÀÖ¤¯À÷¤áÉÕ¤±¤é¤ì¤¿ÍÅÄ¾Æ¡ÖÍûÁñÍÒ¡×¤Î´ï¤ò»ÈÍÑ¡£
¥¹¥³¡¼¥ó¡¢¥ß¥Ë¥Þ¥ë¥¯¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ê¤É¤¬¤Î¤Ã¤¿¥¥å¡¼¥È¤Ç¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥Æ¥£¡¼¥¹¥¿¥ó¥É¤¬¡¢´ã²¼¤Î¶äºÂ¤Î³¹ÊÂ¤ß¤Ë±Ç¤¨¤ë¡ª
¡ÖGINZA£´ÃúÌÜ¡Ê¥·¥á¡Ë¥Ñ¥Õ¥§¡×¤Ï¡¢¥â¥Ò¡¼¥È¤äÇ»¸ü¤Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤·¤¿¡¢¸ÄÀÅª¤Ê4¤Ä¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
·ÃÈæ¼÷¡ÖVerre¡×¤¬¼ê¤¬¤±¤¿µ¤Ë¢¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ÎÆÃÃí¥°¥é¥¹¤âÉ¬¸«¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ñ¥Õ¥§¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤Î©¤Æ¡¢¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ë°ìÌòÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Î¥·¥á¤Ë¡¢¤Õ¤é¤ê¤È³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¶Ë¾å¤ÎÌë¥Ñ¥Õ¥§¡£¶äºÂ¤ÎÌë¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¡¢Í·¤Ó¿´¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤Ò¤È»þ¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡ª
Ãë¤ÈÌë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶äºÂ¤òËþµÊ
¡Ø¥Ó¥¹¥È¥í ¥Þ¥ë¥¯¥¹¡Ù¤Î¿·¥á¥Ë¥å¡¼¤¿¤Á¤¬¤³¤Á¤é¡ª
½¼¼Â¤Î°ïÉÊÂ·¤¤¡ª¡Ö¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡É¥ë¡¼¥¸¥å¡É¡×
²Á³Ê¡§7,600±ß¡Ê2Ì¾¤µ¤ÞÍøÍÑ ÀÇ¡¦¥µ¹þ¡Ë
Äó¶¡»þ´Ö¡§14:00¡Á16:30¡ÊL.O.15:30¡Ë
¡Ú1ÃÊÌÜ¡Û
¡¦¡Ö¥¿¥ë¥È¥ì¥Ã¥È¥Õ¥é¥ó¥Ü¥ï¡¼¥º¡×
¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¾Æ¤¾å¤²¤¿¥¿¥ë¥È¤Ë¥Õ¥é¥ó¥Ü¥ï¡¼¥º¤ò¾è¤»¤¿¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥¿¥ë¥È¥ì¥Ã¥È¡£
¡¦¡Ö¹ÈÃã¤Î¥Ñ¥¦¥ó¥É¥±¡¼¥¡×
¥Þ¥ê¥¢¡¼¥¸¥å¥Õ¥ì¡¼¥ë¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò»È¤Ã¤¿¤·¤Ã¤È¤ê¥Ñ¥¦¥ó¥É¥±¡¼¥¡£
¡¦¡Ö¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥à¡¼¥¹¡×
¥¿¥ë¥È¥ì¥Ã¥È¥Ö¥ê¥å¥ì¤Î¾å¤Ë¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Î¥à¡¼¥¹¤ò¾è¤»¤Æ»Å¾å¤²¤¿¥³¥³¥Ê¥Ã¥ÄÉ÷Ì£¤Î°ìÉÊ¡£
¡Ú2ÃÊÌÜ¡Û
¡¦¡Ö¥¹¥³¡¼¥ó¡×
²¹¤«¤¤¾õÂÖ¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¼«²ÈÀ½¤Î¥¹¥³¡¼¥ó¡£
¡¦¡Ö¥¨¥¯¥¢¥É¥ë»º¥«¥«¥ª¥Ö¥é¥¦¥Ë¡¼¡×
¥¨¥¯¥¢¥É¥ë»º¡Ø¥«¥ß¡¼¥Î¥Ù¥ë¥Ç£·£°¡ó¡Ù¤ò»ÈÍÑ¡£¹á¤ê¹â¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥Ö¥é¥¦¥Ë¡¼¡£
¡¦¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼É÷Ì£¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¥µ¥ó¥É¡×
¸«¤¿ÌÜ¤â²Ä°¦¤¤¥¯¥Ã¥¡¼¥µ¥ó¥É¡£Ãæ¤Ë¤Ï¥³¡¼¥Ò¡¼¥Ð¥¿¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥ì¡¼¥º¥ó¤ò¥µ¥ó¥É¡£
¡Ú3ÃÊÌÜ¡Û
¡¦¡Ö¥ß¥Ë¥Þ¥ë¥¯¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×
¡Ø¥Ó¥¹¥È¥í ¥Þ¥ë¥¯¥¹¡Ù¼«Ëý¤Î¥Ö¥ê¥ª¥Ã¥·¥å¤ÇÏÂµí¥Ñ¥Æ¥£¤ò¥µ¥ó¥É¡£¿Íµ¤¤Î¥Ð¡¼¥¬¡¼¤¬¥¥å¡¼¥È¤Ê°ì¸ý¥µ¥¤¥º¤Ë¡ª
¡¦¡Ö¥¤¥«¥¹¥ß¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥í¡¼¥ë¡×
¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÌîºÚ¤Ç¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê¥¤¥«¥¹¥ß¤¬¹á¤ëËþÂÅÙ¤Î¹â¤¤¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¡£
¡¦¡Ö¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤È¥¢¥Ü¥«¥É/¥È¥Þ¥È¤Î¥¨¥¹¥×¡¼¥Þ¡×
³ª¤Î»ÝÌ£¤ò¥¢¥Ü¥«¥É¤ÇÊñ¤ß¤³¤ß¡¢¥È¥Þ¥È¤Î¥à¡¼¥¹¤Ç¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È»Å¾å¤²¤¿°ïÉÊ¡£
¡¦¡Ö¥Þ¥ë¥¯¥¹ºÇÃæ¡×
¥Õ¥©¥¢¥°¥é¤Î¥à¡¼¥¹¤ò°ì¸ý¥µ¥¤¥º¤ÎºÇÃæ¤ËÆþ¤ì¤Æ¡£ÏÂ¤È¥Õ¥ì¥ó¥Á¤Î¾®¿è¤Ê¥Þ¥ê¥¢¡¼¥¸¥å¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡£
ÊÌÀ¹¤ê¡§¡Ö´»µÌ¤È¥«¥â¥ß¡¼¥ë¤Î¥¸¥å¥ì¡¢¥¯¥í¥Æ¥Ã¥É¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¤¤¤Á¤´¤Î¼«²ÈÀ½¥³¥ó¥Õ¥£¥Á¥å¡¼¥ë¡×
¹âÃÎ¸©¡¦ÇòÌÚ²Ì¼ù±à¤«¤éÆÏ¤¯¾®²Æ¤È¥«¥â¥ß¡¼¥ë¤Î¥¸¥å¥ì¤ò¾®¤µ¤Ê¥°¥é¥¹¤ÇÍÑ°Õ¡£¼«²ÈÀ½¤Î¥ë¥Ð¡¼¥Ö¤Î¥³¥ó¥Õ¥£¥Á¥å¡¼¥ë¤È¥¯¥í¥Æ¥Ã¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤Ï¥¹¥³¡¼¥ó¤ËÉÕ¤±¤Æ¡£
¥É¥ê¥ó¥¯¡§¥³¡¼¥Ò¡¼¡¢¹ÈÃã¡¢¥Ï¡¼¥Ö¥Æ¥£¡¼¡¢11 ¼ïÎà¤ÎÃæ¤«¤é¤ª¤«¤ï¤ê¼«Í³
¶äºÂ¤ÎÌë¤Ï¥³¥ì¤Ç¥·¥á¤ë¡ª¡ÖGINZA4ÃúÌÜ¡Ê¥·¥á¡Ë¥Ñ¥Õ¥§¡×
Äó¶¡»þ´Ö¡§20:30¡Á23:00
¡Ö¡ÈBarbe à papa¡É sur Mojito¡Ê¥Ð¡¼¥Ð¥Ñ¥Ñ¤È¥â¥Ò¡¼¥È¡Ë¡×
²Á³Ê¡§1,600±ß¡ÊÀÇ¡¦¥µÊÌ¡Ë
¥â¥Ò¡¼¥È¤òÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¡£
¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Î¥ß¥ó¥È¡¢¥ß¥ó¥È¤Î¥¸¥å¥ì¡¢¥¿¥Ô¥ª¥«¤Ê¤É¤Ë¥Ð¡¼¥Ð¥Ñ¥Ñ¡ÊÌÊ²Û»Ò¡Ë¤ò¤³¤ó¤â¤ê¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£¸«¤¿ÌÜ¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤â½½Ê¬¤Î¥Ñ¥Õ¥§¡£
¡ÖCoupe au chocolat¡ÊCAMINO VERDE 70%¡Ë¡Ê¥¯¡¼¥×¡¦¥ª¡¦¥·¥ç¥³¥é¡Ê¥«¥ß¡¼¥Î¡¦¥ô¥§¥ë¥Ç 70%¡Ë¡Ë¡×
²Á³Ê¡§1,800±ß¡ÊÀÇ¡¦¥µÊÌ¡Ë
¥¨¥¯¥¢¥É¥ë¤Î¥«¥«¥ª¡Ö¥«¥ß¡¼¥Î¡¦¥Ù¥ë¥Ç 70%¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¹¥¤¤Î¤¿¤á¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê°ìÉÊ¡£
Ç»¸ü¤Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¥Ö¥í¥ó¥º¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¡¢¥Ñ¥¤À¸ÃÏ¡¢¥½¥ë¥Ù¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¿©´¶¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡£
¡ÖCoupe aux fruits rouges¡Ê¥¯¡¼¥×¡¦¥ª¡¦¥Õ¥ê¥å¥¤¡¦¥ë¡¼¥¸¥å¡Ë¡×
²Á³Ê¡§2,000±ß¡ÊÀÇ¡¦¥µÊÌ¡Ë
¥Ð¥Ð¡¦¥ª¡¦¥é¥à¡¢ÀÖ¤¤¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡¢¥ë¥Ð¡¼¥Ö¤Î¥³¥ó¥Ý¡¼¥È¤Î¥Ñ¥Õ¥§¡£
¾å¤«¤éçõ¤Î¥¨¥¹¥×¡¼¥Þ¡¢¥ô¥¡¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹¡¢¥ô¥¡¥Ë¥é¤ÎÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¥È¥í¥ê¤È¤«¤±¡¢»ÀÌ£¤È´Å¤ß¤ò³Ú¤·¤á¤ë¿§Á¯¤ä¤«¤Ê°ìÉÊ¤Ë¡£
¡Ö¡ÈKONATSU¡É et camomille, sorbet coco litchi¡Ê¾®²Æ¤È¥«¥â¥ß¡¼¥ë¡¢¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¤È¥é¥¤¥Á¤Î¥½¥ë¥Ù¡Ë¡×
²Á³Ê¡§2,200±ß¡ÊÀÇ¡¦¥µÊÌ¡Ë
¹âÃÎ¸©¡¦ÇòÌÚ²Ì¼ù±à¤Î¾®²Æ¤È¥«¥â¥ß¡¼¥ë¤Î¥¸¥å¥ì¡¢¥é¥¤¥Á¡¢¥¿¥Ô¥ª¥«¡¢¥Ö¥é¥ó¥Þ¥ó¥¸¥§¡¢¥ì¥â¥ó¥°¥é¥¹¡¢¥¢¥Ë¥¹¤ò»ÈÍÑ¡£
´»µÌ¤Î¹á¤ê¤ò¸ú¤«¤»¤¿¥·¥í¥Ã¥×¤òÃí¤¤¤Ç¡¢¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¤È¥é¥¤¥Á¤Î¥½¥ë¥Ù¤òÅº¤¨¤¿¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿¥Ç¥¶¡¼¥È¡£
¢£Å¹ÊÞ³µÍ×
Å¹Ì¾¡§BISTRO MARX
½»½ê¡§Ãæ±û¶è¶äºÂ5-8-1 GINZA PLACE 7F
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:30¡Á16:30¡¿18:00¡Á23:00
ÄêµÙÆü¡§Ç¯ÃæÌµµÙ
HP¡§http://www.bistromarx.jp/special/special_180529.html
¢¨¡Ö¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡É¥ë¡¼¥¸¥å¡É¡×¤Ê¤é¤Ó¤Ë¡ÖGINZA4ÃúÌÜ¥·¥á¥Ñ¥Õ¥§¡×¤Î¥á¥Ë¥å¡¼ÆâÍÆ¤Ï»þ´ü¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÍ½Ìó¡¦Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
TEL¡§03-6280-6234