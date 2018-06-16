テレビアニメ「進撃の巨人」の第3期（Season3）の放送を記念して、劇場版3作品がNHK総合で一挙放送されることがわかった。「劇場版『進撃の巨人』前編 紅蓮の弓矢」が7月1日深夜12時35分、「劇場版『進撃の巨人』後編 自由の翼」が8日深夜12時10分、「劇場版『進撃の巨人』Season2 覚醒の咆哮」が19日深夜12時55分から放送される。

さらに、主要キャストの梶裕貴、石川由依、井上麻里奈、橋詰知久、朴ろ美が出演するスペシャル番組「進撃の声優大集合！」も放送決定。同局で7月20日午後11時55分から生放送される。

「進撃の巨人」は、諫山創氏の人気漫画のテレビアニメ化で、圧倒的な力で人類を壁の中へと追い込んだ巨人たちと、それに対抗するエレン・イェーガーら調査兵団の壮絶な戦いを描く物語。2013年にテレビアニメがスタートし、14〜15年公開の劇場版2部作（第1期の再編集）を経て、17年に第2期「Season2」が放送。今年1月に「劇場版『進撃の巨人』Season2 覚醒の咆哮」（第2期の総集編）が上映された。

「進撃の巨人」Season3は、NHK総合で7月22日深夜12時35分（関西地方は深夜1時15分）から放送開始。