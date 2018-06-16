Íî¸ì²ñ¤Ë½÷À¥Õ¥¡¥ó¤¬¤Ä¤¯¢ª¥ª¥¸¥µ¥ó¤¬ÌÜ¤ò¤Ä¤±¤ÆSNS¤ÇÆÃÄê¢ªÍè¤Ê¤¯¤Ê¤ë»öÂÖ¤¬ÉÑÈ¯!?¡¡·ËÊÆ»ç¡Ö±Ä¶ÈË¸³²¡×¤ËÆ±Ä´¤¹¤ëÀ¼½¸¤Þ¤ë
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¥æ¡¼¥í¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Î¡Ø½ÂÃ«¤é¤¯¤´¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢½é¿´¼Ô¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ëÍî¸ì²ñ¤¬½÷À¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤Ç¤¹¤¬¡¢·ËÊÆ»ç¤µ¤ó¡Ê@beishi_katsura¡Ë¤¬ºÇ¶á¤ÎÍî¸ì²ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ä¥¤¡¼¥È¤·¤ÆÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Íî¸ì²ñ¤Ë¼ã¤¤½÷À¥Õ¥¡¥ó¤¬¤Ä¤¯
¢
µÒÀÊÆâ¤ÇË¿¥ª¥¸¥µ¥ó¤¬ÌÜ¤ò¤Ä¤±¡¢Twitter¤Ç¤½¤Î½÷À¤òÆÃÄê¡£¥Ä¥¤¡¼¥È¤ËÉÑÈË¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÉÕ¤±¤¿¤ê¡¢»þ¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ÎÍî¸ì¤òÄ°¤¤Ê¤µ¤¤¡×¤ÈÆ°²è¤ÎURL¤òDM¤ÇÁ÷¤ê¤Ä¤±¤¿¤ê¤¹¤ë
¢
¤æ¤Ã¤¯¤ê°ì¿Í¤ÇÍî¸ì¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤½¤Î½÷À¤Ï¡¢·ë¶ÉÍî¸ì²ñ¤ËÍè¤Ê¤¯¤Ê¤ë
¤½¤¦¤¤¤¦»ö¤¬¤¢¤ë¤ß¤¿¤¤¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê½÷À¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤±¤ë¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö±Ä¶ÈË¸³²¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÊÆ»ç¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç¿ôÌ¾¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Èï³²¤òÊ¹¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡Ö¥ª¥¿¥¯¤ª¤¸¤µ¤ó¤ÎÌÌ±ø¤·¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Û¤«¡¢¼ÂºÝ¤Ë»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ËÁø¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤Þ¤Ë¡¢Íî¸ì²ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Åê¹Æ¢ª¸«ÃÎ¤é¤Ì¿Í¤«¤é¥Õ¥©¥í¡¼¤µ¤ì¤ë¢ªÁÌ¤Ã¤ÆÊªÀ¨¤¤¿ô¤Î¤¤¤¤¤Í¤¬°ìµ¤¤ËÉÕ¤¯¢ª¡ÖÍî¸ì¹¥¤¡ª¼ñÌ£¤¬Æ±¤¸¡ªº£ÅÙ¤´ÈÓ¤Ç¤â¡×Åª¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¯¤ë¢ª¼ã´³Íî¸ì¤Ëµ÷Î¥¤ò¼è¤ë¤È¤«¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
½ã¿è¤ËÍî¸ì¤ò³Ú¤·¤à´Ä¶¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡£±é¼Ô¤µ¤ó¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¤Ê¬¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È¤³¤Ç¤¹¤¬¡£
¡ÖSNS¤Çµ÷Î¥½Ì¤á¤è¤¦¤È¤µ¤ì¤ë¤ÈÂçÊÑ¡×¡Ö¿è¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤â¤¢¤Ã¤¿Íî¸ì²ñ¤ËÍè¤ë½÷À¤Ë¶áÉÕ¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤ª¤¸¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¡£±Ç²è¤äÈþ½ÑÅ¸¤Ê¤É¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Î¤³¤È¤¬µ¯¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÎ¼±¤Î¥Þ¥¦¥ó¥È¼è¤ê¤Ç½÷À¤ÈÃçÎÉ¤¯¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦²¼¿´¥ß¥¨¥ß¥¨¤Î¹Ô°Ù¤Ï¿µ¤ß¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¡ØTwitter¡Ù¤è¤ê
https://twitter.com/beishi_katsura/status/1007408719489949697 [¥ê¥ó¥¯]