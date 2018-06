『ソウ』シリーズ最新作監督スピエリッグ兄弟の最新作『ウィンチェスターハウス アメリカで最も呪われた屋敷』が6月29日より日本公開となる。この度、ウィンチェスターハウスの核心に迫る本編映像が独占解禁となった。

カリフォルニア州サンノゼに実在する「ウィンチェスター・ミステリーハウス」が舞台の本作。家族と屋敷を亡霊から守るために増改築を24時間、365日、38年間続けた謎の未亡人サラ・ウィンチェスターをオスカー女優のヘレン・ミレンが演じている。

この度解禁された本編映像は、ウィンチェスター社からの要請で夫人の精神鑑定をするために屋敷に送り込まれた精神科医エリック(ジェイソン・クラーク)がサラ・ウィンチェスターの書斎で診察を行うシーン。「なぜ増築を続けるのか」と問うエリックに対し「ライフルで殺された霊が私を導くのよ」と淡々と答えるサラの目に迷いはない。「真夜中に鳴る鐘が“影”を呼ぶのだ」というサラは、今までで一番強い霊が家族を危険な目に合わせる可能性を感じ、不安な様子を見せている。そんな夫人を観察しているエリックに、「今この部屋で見えているのは私だけ?」と尋ねるサラ。サラとエリックしかいなこの部屋に、一体他に誰がいるというのだろか。そして、それをなぜエリックに尋ねたのか―。増築を続ける女主人の謎、そしてウィンチェスターハウスに秘められた謎の存在を匂わせるシーンとなっている。

夫人の言葉は妄言なのか・・・それとも事実なのか?『ウィンチェスターハウス アメリカで最も呪われた屋敷』は6月29日より公開。

■『ウィンチェスターハウス アメリカで最も呪われた屋敷』

2018年6月29日 TOHOシネマズシャンテほか全国公開

配給:REGENTS/ポニーキャニオン

(c) 2018 Winchester Film Holdings Pty Ltd, Eclipse Pictures, Inc., Screen Australia and Screen Queensland Pty Ltd. All Rights Reserved.