¶â¥í¡¼ÊüÁ÷¤Ç¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤Î¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡Ù¤Î»×¤ï¤º½¸¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¥å¡¼¥È¤Ê¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ò¾Ò²ð¡ª
ÏÃÂê¤Î±Ç²è¤ä±ÇÁüºîÉÊ¤«¤é¡¢»×¤ï¤ºÍß¤·¤¯¤Ê¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ò¤´¾Ò²ð¡£º£²ó¤Ï¡¢ºòÌë¡Ö¶âÍË¥í¡¼¥ÉSHOW¡ª¡×¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢SNS¤Ç¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ò¤·¤Î¤°À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡Ù(16)¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û½¸¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ªÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡Ù¥Õ¥£¥®¥å¥¢/[c] Disney
¢£ ·ÉÎé¡ª¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¡ª¤é¤·¤µ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥¸¥å¥Ç¥£¡õ¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥¯
³Æ¼Ò¤«¤é¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡Ù¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£²ó¤ÏÂæÏÑ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥á¡¼¥«¡¼¡¢¥Ó¡¼¥¹¥È¡¦¥¥ó¥°¥À¥à¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥·¥ê¡¼¥º(6·îº¢È¯Çä¡¢Í½Ìó¼õÉÕÃæ)¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢ËÜºî¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ë¥¦¥µ¥®¤Î·Ù»¡´±¥¸¥å¥Ç¥£¡¦¥Û¥Ã¥×¥¹¤È¡¢¥Á¥Ó¥¥Ä¥Í¤Î¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥¯¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡Ù ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢ ¥¸¥å¥Ç¥£¡¦¥Û¥Ã¥×¥¹¡õ¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥¯¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
Á´¹âÌó17cm¤ÈÄø¤è¤¯Â¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë¥¸¥å¥Ç¥£¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ï¡¢·àÃæ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î²÷³è¤ÊÉ½¾ð¤òºÆ¸½¡£º¸¼ê¤Ë¤Ï·Ù»¡¼êÄ¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Çµ¤¤¬Íø¤¤¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¡£¼ó¡¢¸ª¡¢Â¡¢¤·¤Ã¤Ý¤Ê¤É¤Ë²ÔÆ¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÀß¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢·Ù»¡´±¤é¤·¤¤·ÉÎé¤ä¡¢¼«¿®²È¤ÎÈà½÷¤é¤·¤¯¹ø¤Ë¼ê¤òÅö¤Æ¤ë¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤Þ¤¿Æ±º¤Î¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥¯¤ÏÁ´¹âÌó9cm¤È¥µ¥¤¥º´¶¤¬¥¥å¡¼¥È¡£¤«¤ï¤¤¤¤¸«¤¿ÌÜ¤À¤¬¡¢Ãæ¿È¤Ï¤¹¤ì¤¿ÈÈºá¼Ô¤È¤¤¤¦Èà¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤ÎÉ½¾ð¤Ï¸±¤·¤¯¤É¤³¤«ÉÔµ¡·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤ËÎ¾¼ê¤Ï¿Æ»Ø¤ò²¼¤ËÆÍ¤½Ð¤·¤¿¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤Ã¤¿¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤¬¡¢¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¤³¤Î¥Ý¡¼¥º¤Ï¡Ä¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢ÏÓ¤¬²ÔÆ¯¤·¤ÆÊÌ¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤´°Â¿´¤ò¡ª
¢£ ¥¸¥å¥Ç¥£¤âñÙ¤µ¤ì¤¿¡ª¤¢¤Î¡È¿Æ»Ò¡É¥·¡¼¥ó¤¬Î©ÂÎ²½¡ª
¤µ¤é¤Ë¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¡¢ÁêËÀ¤Î¥Ë¥Ã¥¯¤È¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡Ù ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢ ¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥ï¥¤¥ë¥É¡õ¥¾¥¦¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Ë¤âÅÐ¾ì¡£»ÅÍÍ¤ÏÊÌ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ë¥Ã¥¯¤Î»Ò¤É¤â¤òñÙ¤Ã¤Æ¤¤¤¿±Ç²èËÁÆ¬¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢¤Ä¤Ö¤é¤ÊÆ·¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¥¥å¡¼¥È¡ª¥Ý¡¼¥º¤âÀè¤Û¤É¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¤¢¤É¤±¤Ê¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
°ìÊý¤Î¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¡¢¤É¤³¤«¥Ë¥Ò¥ë¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¾®À¸°Õµ¤¤Ê¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤¬ÆÃÄ§Åª¡£Ã£´Ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬²¿¸Î¤«Áþ¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Áü¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ëÈà¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¡¢Á´¹âÌó16cm¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ë¤âºÇÂç¸Â¤ËÍî¤È¤·¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ ¥¢¥Ë¥Þ¥ë³¦¤Î¥É¥ó¡¦Mr.¥Ó¥Ã¥°¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤È¤Û¤ÜÆ±¥µ¥¤¥º!?
ºÇ¸å¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥Ë¥Ã¥¯¤â¡È¥Ä¥ó¥É¥é¥¿¥¦¥ó¤Î°Ç¤Î¥Ü¥¹¡É¤È¶²¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢¥È¥¬¥ê¥Í¥º¥ß¤ÎMr.¥Ó¥Ã¥°¤ò¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ë¤·¤¿¡Ö¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡Ù ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢ Mr. ¥Ó¥Ã¥°¡×¡£Î¢¼Ò²ñ¤Î¥Ü¥¹¤é¤·¤¯¡¢¤·¤Ã¤«¤ê·è¤á¤¿¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¤³¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ë¤Ï¡¢Èà¤¬¹ø¤«¤±¤ë°Ø»Ò¤âÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°Ø»Ò¤ÏÊÁ¤ÎÉôÊ¬¤Î¥Í¥º¥ß¤Î¤¢¤·¤é¤¤¤Ê¤ÉºÙ¤«¤¤ÅÀ¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êºÆ¸½¡£Mr.¥Ó¥Ã¥°¤ÎÂ¤ÎÉôÊ¬¤¬²ÄÆ°¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¯¥Á¥ç¥³¥ó¤È°Ø»Ò¤ËºÂ¤é¤»¤¿¤ê¡¢¤½¤Ð¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ°Ò°µ´¶¤ò±é½Ð¤·¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿³Ú¤·¤ßÊý¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥È¥¬¥ê¥Í¥º¥ß¤Ï2¡Á5cm¤é¤·¤¤¤¬¤³¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ï°Ø»Ò¤¬Ìó7Ñ¤Ç¡¢Mr.¥Ó¥Ã¥°¤Ï¤½¤ì¤è¤ê¾¯¤·¾®¤µ¤¤¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤È¤Û¤ÜÆ±¥µ¥¤¥º¤À¡£
¤³¤³¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤â¤Î¤Ï¤É¤ì¤â¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤À¤¬¡¢4800±ß(ÀÇ¹þ)¤È¼ê¤ËÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¤ªÃÍÃÊ¡£±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤³¤ì¤é¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ò½¸¤á¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡©¡ÊMovie Walker¡¦Ê¸/¥È¥é¥¤¥ï¡¼¥¯¥¹¡Ë