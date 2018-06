コンバース(CONVERSE)から新しいフットウェアライン「ビッグ C ライン(BIG C LINE)」が登場。新シューズ3型が2018年7月より発売される。

コンバースの「ビッグ C ライン」は、1950年代までのアーカイブをポップな配色やパターンでモダンにアレンジしたアイテムライン。「デイリーヴィンテージ」をコンセプトに、汚れにくい撥水キャンバスを使用したり、軽量性・クッション性に富んだE.V.A.インソールを起用するなど、デイリーユースに特化した機能性を持つ。また、インソールなどに配置した、創業当初に用いられていたBIG Cロゴが「ビッグ C ライン」のアイコンとなっている。

展開モデルは3型。鮮やかなオレンジと総柄模様のキャンバスで登場するのは、「ビッグ C アーミーシューズ ミッド」。1940年代のミリタリー向けトレーニングシューズを配色とパターンを変えてアレンジ。ユニークな色使いと模様で、ポップに仕上げたこだわりのシューズだ。

1910年代まで遡り、バスケットモデル「ビッグ ナイン(BIG NINE)」をアレンジした「ビッグ C B9 OX」も発売。ローカットに変えて現代へ甦らせ、ベージュとブラックというベーシックカラーで展開する。

また、1940〜50年代に発売されたフィッシングブーツをスリップオンにリデザインしたモデルも。「ビッグ C FG スリッポン」はオリーブまたはレッドのキャンバス地アッパーに、ラバーのアウトソールを組み合わせている。

【詳細】

コンバース「ビッグ C ライン(BIG C LINE)」

発売時期:2018年7月

・ビッグ C アーミーシューズ ミッド 6,300円+税

カラー:ホワイト、カーキ、オレンジ

・ビッグ C B9 OX 5,800円+税

カラー:ベージュ、ブラック

・ビッグ C FG スリッポン 5,800円+税

カラー:オリーブ、レッド

【問い合わせ先】

コンバースインフォメーションセンター

TEL:0120-819-217

