ラッパーのニッキー・ミナージュと歌手のアリアナ・グランデが、現地時間14日に新曲「Bed」をリリースした。

「Bed」は今年8月10日にリリースされるニッキーの新アルバム「Queen」に収録される予定。ニッキーは「すでに『Bed』を1位にしてくれた国々、ありがとう。この業界で出会った中で最もリアルな女の子の1人のアリアナ・グランデに感謝しているわ」とインスタグラムに投稿している。

ニッキーとアリアナはこれまで、「Get On Your Knees」、「Bang Bang」、「Side to Side」でコラボしてきており、今回で4度目となった。

アリアナは現地時間13日にトロイ・シヴァンとのコラボ曲「Dance to This」が発売されていたばかりだった。