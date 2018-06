ロシア政府が急遽上映を禁止したことで世界的に話題を呼んでいる映画『THE DEATH OF STALIN(原題)』が、『スターリンの葬送狂騒曲』の邦題で8月3日(金)に公開される。この度、本作の予告編が解禁となった。

本作は、1953年のロシア(旧ソ連)を舞台に、当時恐怖政治を強いてきた絶対的独裁者ヨシフ・スターリンが死んだことで巻き起こった最高権力の座を巡る側近たちの争いや混乱の様子を、辛辣かつコミカルに描いた作品。監督・脚本を、エミー賞受賞とアカデミー賞ノミネートの経験があり、政治風刺作品に定評のあるアーマンド・イアヌッチが務める。

予告編には、“粛清”という名のヒトラーにも劣らぬ大量虐殺で、世界を恐怖に陥れた独裁者スターリンが急死したことを機に、媚びへつらっていた側近たちは「今うまく立ち回れば、自分に後釜のチャンスが!」と最高権力の座を巡る狂気のイス獲りゲームを始める。壮大なのに姑息、大真面目なのに可笑しくて、卑劣で残忍なのに惹きこまれる、そんな本編のブラック・コメディ要素をふんだんに盛り込んだ映像に仕上がっている。

映画『スターリンの葬送狂騒曲』は8月3日(金)よりTOHOシネマズシャンテほか全国順次公開

