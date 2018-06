今日から使える!

クリーニングハック9選

01.

木製のまな板やテーブルは

レモンでゴシゴシ!

02.

ワンコやニャンコの毛は

ゴム手袋でとる

03.

冷蔵庫の臭いは新聞紙で吸収

04.

ベーキングソーダとエッセンシャルオイルで

カーペットを除菌

05.

水アカはお酢でスッキリ

06.

ある小道具を掃除機に装着して

換気扇のヌメリをとる!

07.

ホコリを拭き取るには

アレを使う

08.

木の床はお茶を使って

ピカピカに

09.

電子レンジの汚れは

蒸気で剥がれ落とす

Written by Nina Bahadur

Licensed material used with permission by Food52