8月8日(水)にBlu-ray&DVDがリリースされる映画『ボス・ベイビー』の初回出荷分に、流行語大賞にもノミネートされ話題を集めた「日本一楽しい漢字ドリル うんこ漢字ドリル」とコラボレーションしたスペシャル版が封入されることが決定した。

「うんこ漢字ドリル ボス・ベイビー編」

きっかけは、日本での劇場公開タイミングにプロモーションとして制作したコラボレーション動画3種が大評判を呼んだこと。この評判を受け、Blu-ray&DVDに特典の小冊子で封入することになった。

ハリウッド(ドリームワークス・アニメーション)の人気キャラクター『ボス・ベイビー』が海外キャラクターとコラボレーションしたのは、「うんこ漢字ドリル」が初となる。

映画『ボス・ベイビー』Blu-ray&DVDは8月8日(水)リリース

DreamWorks The Boss Baby © 2018 DreamWorks Animation LLC. All Rights Reserved. ©2018 Universal Studios. All Rights Reserved.

