何か悲しいことがあったとき、言葉は話さずとも優しく寄り添ってくれる愛犬は、飼い主さんの大きな心の支えになります。

飼い主さんを全力で慰める1匹の犬が、動画サイトで人気を呼んでいました。

実際の動画をご覧ください。

[動画を見る]

Dog frantically tries to stop owner from crying - YouTube



飼い主さんが泣き真似を始めた瞬間、素早く動き出す犬。



飼い主さんの両手の隙間に、鼻先を使ってぐいぐいと入り込んで……。

[画像を見る]

「もう泣かないで〜!」とお顔をペロペロ。

[画像を見る]

愛犬の優しい行動に、飼い主さんも思わず満面の笑みを見せていました。

今回は泣き真似でしたが、本当に泣いているときにこんなワンコがそばにいてくれたら、ひとりでいるよりも早く立ち直れそうですね。