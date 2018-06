『オリジナルズ』の美人女優、『SATC』サマンサ出演のスリラードラマに参加！

大ヒットドラマ『SEX AND THE CITY』のサマンサ役で知られるキム・キャトラルが、米CBSの新作スリラードラマ『Tell Me a Story(原題)』に出演するとのニュースは、先月当サイトでもお伝えした通り。本作に、ホラーファンタジードラマ『オリジナルズ』でダヴィーナ・クレア役を演じたダニエル・キャンベルが、新キャストとして加わることが分かった。米Deadlineが報じている。

現代のニューヨークを舞台にした『Tell Me a Story』は、「三匹の子豚」や「ヘンゼルとグレーテル」といった有名な童話をストーリーに織り交ぜ、愛や欲望、復讐や殺人が綴られるサイコスリラー。

ダニエルが演じるのは、カリフォルニア州オークランドからニューヨークへ、父親と一緒に引っ越して来た怒りに満ちた美しき女性ケイラ。1年前に母親を亡くしてからというもの前途多望だった道から外れ、母親を失った悲しみと心の傷から気持ちをそらすため、パーティーに繰り出し悪い仲間とつるむようになってしまう...という役どころ。

キムはケイラの祖母コリーン役で登場し、少年ニック役には、『アメリカン・クライム・ストーリー/O・J・シンプソン事件』のビリー・マグヌッセンがキャスティングされている。

本シリーズで脚本を手掛けるのは、『スクリーム』シリーズや『ヴァンパイア・ダイアリーズ』『ザ・フォロイング』で知られるケヴィン・ウィリアムソン。『ザ・フォロイング』『レボリューション』のリズ・フリードランダーが最初の2話で監督を務め、二人は共同で製作総指揮も担う。

『Tell Me a Story』は、米CBSが所有する映像配信サービス、CBS All Accessにて今年10月より配信開始予定。(海外ドラマNAVI)

