²Ö²Ð¼Ì¿¿²È¤¬ÅÁ¼ø¡ª¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤Ç²Ö²Ð»£±Æ¡×¤Î¶Ë°Õ¤È¤Ï¡©
¢£ ²Ö²Ð¼Ì¿¿²È¡¦¶âÉðÉð¤µ¤ó¤Ë³Ø¤Ö»£±Æ½Ñ¤Ç¥¹¥Þ¥Û¼Ì¿¿¤¬¸«°ã¤¨¤ë½ÐÍè±Ç¤¨¤Ë
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¶âÉð¤µ¤ó¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤ò¥Û¥ë¥À¡¼¤ËÁõÃå¤·¤Æ¾®·¿»°µÓ¤Ç¸ÇÄê¡£¥¤¥ä¥Û¥ó¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¥Ü¥¿¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤â/(C)K.Takeshi
²Ö²ÐÂç²ñ¤Î²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬Ìë¶õ¤òºÌ¤ëÈþ¤·¤¤²Ö²Ð¤ò¼Ì¿¿¤Ë»Ä¤½¤¦¤È¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤Î»£±Æ¤ò»î¤ß¤ë¤â¡¢¤³¤ì¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤â¤Î¡£¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ë²Ö³«¤¯½Ö´Ö¤ò¤È¤é¤¨¤¿¤Ä¤â¤ê¤¬¡¢¤«¤¹¤«¤Ê»Ä¤ê²Ð¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷¤ÎÅÀ¤À¤±¤¬¼Ì¤Ã¤¿¼ä¤·¤¤²èÁü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ô¥ó¥Ü¥±¤äÏª½Ð¥ª¡¼¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡£
¤»¤Ã¤«¤¯¤Î³Ú¤·¤¤²Ö²ÐÂç²ñ¤¬»ÄÇ°¤Ê¼Ì¿¿¤Ç¥¬¥Ã¥«¥ê¤Ê»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¼Ì¿¿¤Î¥×¥í¡¦²Ö²Ð¼Ì¿¿²È¤Î¶âÉðÉð¤µ¤ó¤¬¥¹¥Þ¥Û»£±Æ¤Î¥³¥Ä¤òÅÁ¼ø¡ª
¢£ ¤Þ¤º¤ÏÉ¬¿Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò½àÈ÷¤·¤è¤¦
²Ö²Ð¤Î¥¹¥Þ¥Û»£±Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ°ìÈÖ¤ÎÌäÂê¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¼ê¥Ö¥ì¡£¥¹¥Þ¥Û¤ò»ý¤Ä¼ê¤ÎÍÉ¤ì¤È¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤òÀÚ¤ë¤¿¤á¤Î²èÌÌ¥¿¥Ã¥Á¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¥Ü¥¿¥ó¤Îµ¡Ç½¤ò·ó¤Í¤¿Â¦ÌÌ¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤È¤¤Î¿¶Æ°¤¬¡¢¼ê¥Ö¥ì¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¥Ö¥ì¤òËÉ¤°¤Ë¤Ï»£±Æ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î»ÈÍÑ¤¬²¿¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤Ê¤Î¤Ç¡¢²Ö²ÐÂç²ñ¤ËÈ÷¤¨¤Æ¥ê¥â¥³¥ó¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤È¥¹¥Þ¥ÛÍÑ¤Î»°µÓ¤Î2¤Ä¤Ï¡¢¤¼¤ÒÁõÈ÷¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£¤É¤Á¤é¤â100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤âÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ê·Ú¤ËÆþ¼ê¤Ç¤¤ë¡£
Bluetooth¤Ç±ó³ÖÁàºî¤Ç¤¤ë¥¹¥Þ¥ÛÍÑ¥«¥á¥é¥ê¥â¥³¥ó¤¬¿Íµ¤¤À¤¬¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥Ü¥¿¥ó¤¬¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼µ¡Ç½¤ò·ó¤Í¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥àÄ´À°²ÄÇ½¤Ê¥¤¥ä¥Û¥ó¤Î¥¡¼¤ò¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¥Ü¥¿¥ó¤È¤·¤Æ»È¤¦¤Î¤â¡¢ËÜÂÎ¤Ë¿¨¤ì¤º¤Ë¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤òÀÚ¤ë¤¿¤á¤ËÍ¸ú¤Ê¼êÃÊ¤À¡£
²Ö²Ð´Ñ¾Þ¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬»°µÓ¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Î¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»°µÓ¤Î¥¢¥·¤ÎÉôÊ¬¤¬¥¯¥Í¥¯¥Í¤È¶Ê¤¬¤ëÁÇºà¤Ç½ÐÍè¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼ê¤¹¤ê¤äÃì¤Ê¤É¤Ë´¬¤ÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¾¦ÉÊ¤â¤¢¤ë¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â»°µÓ¤Î»ÈÍÑ¤¬ÌµÍý¤Ê¤È¤¤Ï¡¢ÊÉ¤äÁë¤Ê¤ÉÆ°¤«¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤¿¤êÎ©¤Æ¤«¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¸ÇÄê¤¹¤ë¤È¥Ö¥ì¤¬·Ú¸º¤¹¤ë¡£
¸ÇÄê¤¹¤ë¤â¤Î¤â¤Ê¤¯¼ê»ý¤Á¤Î¾ì¹ç¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÏÆ¤ò¤·¤á¤ÆÎ¾¼ê¤Ç»ý¤Á¡ÊºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤éÂÎ°éºÂ¤ê¤ÇÉ¨¤Î¾å¤ËÉª¤ò¤Ä¤¤¤Æ¡Ë¡¢Æ±È¼¼Ô¤¬¥ê¥â¥³¥ó¤Ç¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤òÀÚ¤ë¤Î¤â¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥¹¥Þ¥Û¤òÎ¾¼ê¤Ç»ý¤Ä¿Í¤È¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤òÀÚ¤ë¿Í¡¢¤ÈÊ¬¶È¤·¤Æ»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò¸å¤Ç¶¦Í¤¹¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤¤¡£
¢£ ¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ËºÇÅ¬¤ÎÀßÄê¤Ç½àÈ÷ËüÃ¼¡ª
²Ö²Ð»£±Æ¤ËÅ¬¤·¤¿¥¹¥Þ¥Û¤Î¥«¥á¥éÀßÄê¤äµ¡Ç½¤ò»öÁ°¤ËÇÄ°®¤·¤Æ½àÈ÷¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢ÅöÆü¤Ëµ®½Å¤Ê¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤¹¥ê¥¹¥¯¤ò¸º¤é¤»¤ë¡£¡Ö²Ö²Ð¥â¡¼¥É¡×¤ä¡ÖÌë·Ê¥â¡¼¥É¡×¤òÀßÄê¤Ç¤¤ëµ¡¼ï¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Îµ¡Ç½¤ò²þ¤á¤Æ³ÎÇ§¤·Ä¾¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡¡Ö¼«Æ°¥í¥Ã¥¯¡×¤ò²ò½ü¡Ä¥¹¥Þ¥Û¤Ï´ðËÜÀßÄê¤Ç¤Ï°ìÄê¤Î»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤È¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤¤¶ÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿²Ö²Ð¤ò»£¤í¤¦¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¾õÂÖ¤Ç¤Ï¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò°ï¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¡£²Ö²Ð¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Ë¡Ö¼«Æ°¥í¥Ã¥¯¡×¤Î»þ´ÖÀßÄê¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
¢»£±Æµ¡Ç½¤ÎÀßÄê¤¢¤ì¤³¤ì¡ÄºÙ¤«¤¤ÀßÄê¤Ïµ¡¼ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ç¤¤¿¤ê¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤À¤¬¡¢Ê£¿ô¤Î²èÁü¤ò½Å¤Í¤ÆÄ´À°¤ò¹Ô¤¦¡ÖHDR¥â¡¼¥É¡×¤ÏÆ°¤¤Î¤¢¤ë²Ö²Ð»£±Æ¤Ë¤ÏÉÔ¸þ¤¤Ê¤Î¤Ç¥ª¥Õ¤Ë¡£°Å¤¯¤Æ¤â¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤Ï¥ª¥Õ¤Ë¡£¾ÇÅÀ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤¤¾ì½ê¤ò²èÌÌ¾å¤ÇÄ¹²¡¤·¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ÈÏª½Ð¤ò¸ÇÄê¤¹¤ë¡ÖAE/AF¥í¥Ã¥¯¡×µ¡Ç½¤¬¤¢¤ëµ¡¼ï¤Ê¤éÍ¸ú¤Ë¡£
»£¤ê¤¿¤¤²Ö²Ð¤ÎÁ°¤ËÂÇ¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿²Ö²Ð¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆAE¡Ê¼«Æ°Ïª½Ð¡Ë¤ÈAF¡Ê¥ª¡¼¥È¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¡Ë¤ò¥í¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¥Ô¥ó¥È¤¢¤ï¤»¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë»£±Æ¤ÎÀßÄê¤¬¤Ç¤¤ëµ¡¼ï¤Ê¤é¡¢ISO´¶ÅÙ¤¬¹â¤¤¤ÈÏª½Ð¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·²è¼Á¤¬¤¶¤é¤Ä¤¤¤¿´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢100¤â¤·¤¯¤ÏÄã¤¤ÃÍ¤ËÀßÄê¤ò¡£iPhone½ãÀµ¤Î¥«¥á¥é¥¢¥×¥ê¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¥Õ¥ë¥ª¡¼¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢ISO´¶ÅÙ¤ä¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ê¤ÉºÙ¤«¤¤Ä´À°¤Ç»×¤¤ÄÌ¤ê¤ÎÀßÄê¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Ê¤é¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë»£±Æ¤¬²ÄÇ½¤Ê¥«¥á¥é¥¢¥×¥ê¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¢£ ÅöÆü¤Î²ñ¾ì¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤¤»£±Æ´Ä¶¤ÎÃí°ÕÅÀ
²ñ¾ì¤ËÅþÃå¤·¤¿¤é¡¢¤É¤³¤Ç²Ö²Ð¤ò¸«¤ë¤«¤¬´Ñ¾Þ¤Î½ÅÍ×¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤Ç»£±Æ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¸þ¤¡¦ÉÔ¸þ¤¤â¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤º¤Ë¡£
¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾ì¹ç¡¢¿ô½½Ê¬°Ê¾å¤Î»£±Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë²Ö²ÐÂç²ñ¤À¤¬¡¢¤Ï¤¸¤á¤Î¤¦¤Á¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ»î¤·»£¤ê¤Î»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤Ë½ªÈ×¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÇÉ¼ê¤Ê²Ö²Ð¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤Ê¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤ÎÊý¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ê¼Ì¿¿¤ò»£¤í¤¦¤È¤¤¤¦¿´»ý¤Á¤Ï¤´¤¯¼«Á³¤Ê¤³¤È¡£
¤·¤«¤·¡¢¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤É±ì¤¬Î©¤Á¹þ¤á¤Æ²Ö²Ð¤¬¤¤ì¤¤¤Ë¼Ì¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤ò¤·¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡£°Õ³°¤È»£±Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¸Æ¤Ù¤ë»þ´Ö¤ÏÄ¹¤¯¤Ê¤¤¡£²ñ¾ì¤Ç¾ì½ê¤ò·è¤á¤ëºÝ¤Ë¤ÏÉ÷¾å¤«É÷²¼¤«¡¢É÷¸þ¤¤ò¤è¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
¤«¤Ä¡¢ÅöÆü¤ÎÉ÷¸þ¤¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ÜÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤Ê¤ª°Â¿´¤À¡£²Ö²Ð¤È°ì½ï¤Ë¼Ì¤ê¹þ¤ó¤ÇÎÉ¤¤²è¤Ë¤Ê¤ë·úÂ¤Êª¤È¡¢¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦·úÂ¤Êª¤È¤Î¸«¶Ë¤á¤â½ÅÍ×¡£ÅÅÀþ¤ä³¹Åô¤Ê¤É¤â²Ö²Ð¤Î¼êÁ°¤Ë¤¢¤ë¤È»ÄÇ°¤Ê¼Ì¿¿¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Çµ¤¤òÉÕ¤±¤ÆÍß¤·¤¤¡£
¢£ ¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤â»£±Æ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤ä¤¹¤¤²Ö²Ð¤È¤Ï¡©
»£¤ê¤ä¤¹¤¤²Ö²Ð¤È»£¤ê¤Ë¤¯¤¤²Ö²Ð¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢»£±Æ¤ÎÀ®¸ùÎ¨¤â¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡£
¤Þ¤º¡¢²Ö²Ð¤Î¼ïÎà¤Ç¤¤¤¨¤Ð¥ª¥¹¥¹¥á¤Ï¡Ö´§µÆ¡×¡£²Ð¤Î¶Ú¤¬Ìë¶õ¤Ë»Ä¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤¥¿¥¤¥×¤Î²Ö²Ð¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Þ¥Û»£±Æ¤Ë¤ÏºÇ¤â¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë²Ö²Ð¡£¤µ¤é¤ËÂÇ¤Á¾å¤²ÊýË¡¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢°ì¤Ä¤Î¶Ì¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤Æ¤«¤é´Ö³Ö¤ò¶õ¤±¤Æ¼¡¤Î¶Ì¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤ë¡ÖÃ±ÂÇ¤Á¡×¤è¤ê¤â¡¢Ã»»þ´Ö¤ÇÂçÎÌ¤Î¶Ì¤òÏ¢Â³Åª¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤ë¡ÈÂ®¼ÍÏ¢È¯¡É¤Î¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Þ¥¤¥ó¡×¤ÎÊý¤¬¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¹¤¬¤ë¡£
¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿½àÈ÷¤È¥³¥Ä¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î²Ö²Ð¼Ì¿¿¤¬¸«°ã¤¨¤ë½ÐÍè±Ç¤¨¤Ë¡£º£Ç¯¤Î²Æ¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¡¢¤Ä¤¤¼«Ëý¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î²Ö²Ð¼Ì¿¿¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡ª
¢£ ²èÌÌ¤«¤é´é¤ò¾å¤²¤Æ¡¢Ç÷ÎÏ¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²²Ö²Ð¤ò´®Ç½
¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤Î²Ö²Ð»£±Æ¤Ï³Ú¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ä¤¤Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤ê²á¤®¤ÆÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤²Ö²Ð¤òÆù´ã¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡£¿ôËç»£±Æ¤Ç¤¤¿¤é¸å¤ÏÆù´ã¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê²Ö²Ð¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
²Ö²Ð¤Î¿§¤ä·Á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹½À®¤äÇ÷ÎÏ¤Ê¤É¤òÂÎÁ´ÂÎ¤Ç´¶¤¸¤Æ³Ú¤·¤¯´ÑÍ÷¤·¡¢ÁÇÅ¨¤Ê»×¤¤½Ð¤òºî¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¡©¡ÊÅìµþ¥¦¥©¡¼¥«¡¼¡ÊÁ´¹ñÈÇ¡Ë¡¦¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥×¥é¥¹ÊÔ½¸Éô¡Ë