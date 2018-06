日本公開に先駆け6月6日(水)より48ヵ国/地域で公開を迎えた映画『ジュラシック・ワールド/炎の王国』が、インターナショナルオープニング興行収入約1億5110万ドル(約166億円 ※6月12日時点レート換算)を記録し、公開された48の国と地域全てで初登場No.1を獲得した。

公開された48の国と地域全てで初登場No.1を獲得した本作。うち15の国と地域では、『ジュラシック・ワールド』シリーズ史上最高のオープニング成績を記録する大ヒットスタートを切った。

SNSでは「これぞジュラシックだ!!」「ブルーとオーウェンの絆が泣けるね」「始まりから終わりまで色んなハラハラドキドキが待っていた!」といった感想が続々とアップされている。

映画『ジュラシック・ワールド/炎の王国』は7月13日(金)より全国公開

(C)Universal Pictures (c) Universal Studios and Amblin Entertainment, Inc. and Legendary Pictures Productions, LLC.

映画ランドNEWS - 映画を観に行くなら映画ランド