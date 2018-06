他人にはなかなか区別が付きづらいほどよく似ている一卵性の双子。

米サウスカロライナ州に住むマーカスさんとマルコムさんも、そんな一卵性双生児だ。

間近に自分とよく似た存在がいると悩みもあるだろうが、今回は「双子でよかった!」と思える愉快なエピソードをご紹介したい。

一生の思い出となるはずの高校の卒業アルバム。

個人写真の撮影日にマーカスさんは体調を崩して学校を欠席した。

でも大丈夫! マーカスさんの写真はきちんとアルバムに掲載されている。

my twin is the GOAT he took both of our pics for Picture day back in HS when I was sick pic.twitter.com/BdwRXLlaJ8

- Marcus Williams (@marcus6096) 2018年6月4日