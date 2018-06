感動の短編詩「犬の十戒」

「犬の十戒」は、作者不明の短編詩です。

十戒と聞くと、「戒め」や「法律」など、物々しいイメージを持つかもしれません。しかし犬の十戒に関しては、犬が飼い主にしてほしい10のお願い事が書かれています。

犬を飼っている方、これから犬を飼う方、飼いたいと思っている方、全ての方に読んで頂きたい詩です。

100以上のサイトで紹介され、サイトによって訳し方が少し異なるようです。

以下が、犬の十戒です。英語は原文のままですが、日本語は私が意訳しました。ご容赦ください。

その1

My life is likely to last ten to fifteen years. Any separation from you will be painful for me.Remember that before you get along with me.

【和訳】私は10年から15年くらいしか生きられません。あなたと別れるのは何よりもつらい。私と暮らときは、別れのことも考えておいてください。

その2

Give me time to understand what you want of me.

【和訳】あなたが私に求めていることを理解するのに、時間がかかります。

その3

Place your trust in me- it’s crucial to my Well-being.

【和訳】私を信じてください。それが私の幸せなのです。

その4

Don't be angry at me for long and don't lock me up as punishment. You have your work, your entertainment and your friends. I have only you.

【和訳】私を長い間叱ったり、罰として閉じ込めたりしないでください。あなたには仕事や楽しいことがあって、友達もいるでしょう。でも、私にはあなただけなのです。

その5

Talk to me. Even if I don't understand your words, I understand your voice when it's speaking to me.

【和訳】私に話しかけてください。あなたの言葉は理解できないけど、私に話してるあなたの気持ちは理解しています。

その6

Be aware that however you treat me, I'll never forget it.

【和訳】あなたがどんな風に接してくれたか、私はそれを絶対に忘れません。

その7

Remember before you hit me that l have teeth that could easily crush the bones of your hand but that I choose not to bite you.

【和訳】私を殴る前に思い出してください。私は鋭い歯であなたの手を簡単に砕くことができるのに、それをしないことを。

その8

Before you scold me for being uncooperative, obstinate, or lazy, ask yourself if something might be bothering me. Perhaps I'm not getting the right food or I've been out in the sun too long or my heart is getting old and weak.

【和訳】言うことを聞かないだとか、怠けているだとか叱る前に、その原因を考えてみてください。例えば、正しい食事なのか、長い時間暑い日の照りに置き去りにしていないか、それとも、年老いて体が弱っているのかもしれないと。

その9

Take care of me when I get old ; you, too, will grow old.

和訳:私が年を取ったら、世話をしてください。あなたも年を取ったら、同じようになるのです。

その10

Go with me on difficult journeys. Never say, "I can't bear to watch it ." or " Let it happen in my absence." Everything is easier for me if you are there. Remember I love you.

【和訳】私が死ぬとき、そばにいてください。「見届けるのがつらい」、「自分がいない間に天国に旅立ってほしい」なんて、絶対に言わないでください。あなたがそばにいてくれるのなら、私はすべてを受け止めます。あなたを愛しているのだから。

まとめ

ささやかで力強いメッセージが込められていて、この短編詩を読むと目に熱いものが込み上げてきます。日本では、この短編詩を基にした書籍が出版され、「犬と私の10の約束」という映画も公開されました。予告編を見ただけで、涙腺が崩壊します。

犬の十戒、あなたはすべて守れていると自信をもって言えますか?忙しいから、疲れているから、などの理由で愛犬とのコミュニケーションを疎かにしていませんか?ちゃんと愛犬と触れ合っていますか?話しかけていますか?

犬は家族の一員、人生のパートナー、兄弟、恋人、などいろいろな表現であらわされます。共通の言葉が存在しない、命を預かる責任の大きさ、気持ちを理解するのが大変など、人と犬の間にはさまざまな壁があるかもしれません。しかし、それがなんだというのでしょうか。

人と犬は「心でつながる」ものだと、私は思います。くさいセリフかもしれませんが(笑)、私はこの犬の十戒を読むたびに、そう思うのです。

そして、現在の日本の殺処分事情も大きな問題となっています。その数は減少傾向にあるものの、年間で約1万匹の尊い命が殺処分されているのです。愛犬を保健所に連れてくる飼い主の理由のほとんどが、「飼えないから」。なんとも無責任で、やりきれない気持ちになります。

犬の十戒は、「未来のあなたが、愛犬と過ごした時間を振り返って後悔しないためのもの」と、私は想像します。「もっと散歩に行けばよかった」「もっと話しかければよかった」「もっと一緒に遊びたかった」など…

犬の十戒を読んで、愛犬への愛情や、命を預かることの責任を再確認して頂けたら幸いです。