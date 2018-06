6月11日(現地時間)に開催された、演劇界のアカデミー賞と言われる「第72回トニー賞」。俳優のアンドリュー・ガーフィールドが命の尊さやLGBTQコミュニティへの想いを語ったスピーチが話題だけれど、とある一般人女性の受賞も同じく注目を浴びることに。彼女は、今年の2月に起こった銃乱射事件で65人の生徒を守った演劇の教師で、「演劇教育」を評価されての特別賞受賞となった。

毎年、トニー賞とカーネギーメロン大学が共同で授与する特別賞。その審査基準は、アメリカの幼稚園から高校までの教育者を対象に、「学生の人生に絶大な影響を与え、職に対する最高基準を満たす人物」であること。

そして今年の受賞者となった女性の名は、メロディー・ハーツフェルドさん。彼女は「マージョリー・ストーンマン・ダグラス高校」で演劇を教えている唯一の人物で、学校での演劇プログラムからセットの制作、そして衣装の手直しなどすべて1人で担っているという。

そんなメロディーさんが勤めているダグラス高校では、今年のバレンタインデーに元生徒が銃乱射事件を起こし、17名の尊い命が犠牲に…。事件発生当時、彼女は2時間以上にも渡って65名の生徒をクローゼットに隠して守りきったんだそう。

さらに事件の翌日、教え子たちは彼女の応援のもとで銃規制を求める運動を開始し、世界的なムーブメントとなった「March For Our Lives」デモを企画することに。

そして、彼女たちの学生はサプライズ登場し、ミュージカル『Rent』で知られる歌「Seasons of Love」を熱唱。会場は歓声に包まれ、スタンディングオベーションが巻き起こった。

Marjory Stoneman Douglas High School drama students gave a stirring performance of "Seasons of Love" from musical "Rent" at this year's Tony Awards. Their drama teacher, Melody Herzfeld, was honored with a Tony Award for excellence in theatre education. https://t.co/yA1vVIIGjt pic.twitter.com/3UCQCNUsIK