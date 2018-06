映画『HiGH&LOW』シリーズ3作品のマサラ上映が決定。今月29日から7月1日にかけて、OSシネマズ神戸ハーバーランドで開催される。『HiGH&LOW』シリーズは、これまでサイリウムを振ったり、応援や絶叫などを行える応援上映が反響をよんできたが、今回『HiGH&LOW THE MOVIE』『HiGH&LOW THE MOVIE 2 / END OF SKY』『HiGH&LOW THE MOVIE 3 / FINAL MISSION』の3作品で、応援上映をさらに進化させたマサラ上映が開催される。マサラ上映とは、応援や絶叫に加え、鈴やタンバリンなどの鳴り物、クラッカー、紙吹雪などの持ち込みが可能。コスプレやその他アイテムの使用もOKとされる。映画『バーフバリ』シリーズなどで実施され話題となっている上映スタイルだが、実写邦画作品でのマサラ上映は初となる。OSシネマズ神戸ハーバーランドでは、6月29日から7月1日にかけてマサラ上映が開催されるほか、6月29日から7月5日までは各日1回、<イッキ見上映>も開催される予定。「『HiGH&LOW THE MOVIE』シリーズ、マサラ上映」は6月29日から7月1日までOSシネマズ神戸ハーバーランドで開催。6月29日から7月5日まで各日1回<イッキ見上映>を開催予定。