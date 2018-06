映画『オーシャンズ8』が先週末6月8日(金)から全米4,145スクリーンで封切られ、公開からの週末3日間で4,150万ドルを記録。公開2週目を迎えた『ハン・ソロ/スター・ウォーズ・ストーリー』の1,515万ドルに対して3倍もの差をつけ、初登場No.1の大ヒットスタートを切った。

この成績は、これまでの“オーシャンズ”シリーズでも、最高のオープニング成績に。この熱は本国アメリカだけに留まらず、同日に公開となったオーストラリア、ブラジル、カナダなどでも軒並み初登場1位を獲得。

日本においても過去に『オーシャンズ11』は70億円を超える大ヒットを記録したことで、一大ムーブメントとなっており、今なお根強い人気を誇る。近日公開となるヨーロッパ主要諸国でもヒットスタートを見込まれており、オーシャンズ史上最高の成績を叩き出す『オーシャンズ8』の日本公開にも期待が高まる。

窃盗、賭博詐欺、変装詐欺、爆発物、大泥棒の息子。1秒の狂いもなく各自の任務を完全に遂行する史上最強の犯罪のプロフェッショナル・チームが、ラスベガスのカジノの金庫を破り大金を盗んだ『オーシャンズ11』。本作ではニューヨークに舞台を移し、“ファッション界のアカデミー賞”と称される世界最大のファッションショー「メットガラ」を狙う。

本シリーズを生み出してきたスティーブン・ソダーバーグがプロデューサーを務め、犯罪チームのリーダー・デビー役のサンドラ・ブロックをはじめ、ケイト・ブランシェット、アン・ハサウェイ、ヘレナ・ボナム=カーター、リアーナが豪華共演。さらに、キム・カーダシアン、ケンダル・ジェンナーら数多くのセレブたちのカメオ出演も噂されている。

映画『オーシャンズ8』は8月10日(金)より全国公開

© 2018 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., VILLAGE ROADSHOW FILMS NORTH AMERICA INC. AND RATPAC-DUNE ENTERTAINMENT LLC

