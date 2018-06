上映企画『「HiGH&LOW THE MOVIE」シリーズ、マサラ上映』が、6月29日から兵庫・OSシネマズ神戸ハーバーランドで開催される。同イベントでは、2016年公開の『HiGH&LOW THE MOVIE』、昨年に公開された『HiGH&LOW THE MOVIE 2 / END OF SKY』『HiGH&LOW THE MOVIE 3 / FINAL MISSION』を「マサラスタイル」で上映。鈴やタンバリンなどの鳴り物、クラッカー、紙ふぶき、サイリウムなど応援アイテムを使用して絶叫しながら鑑賞することができる。コスプレも可。実写邦画作品のマサラ上映は今回が初となる。各作品のマサラ上映は『HiGH&LOW THE MOVIE』が6月29日、『HiGH&LOW THE MOVIE 2 END OF SKY』が6月30日、『HiGH&LOW THE MOVIE 3 FINAL MISSION』が7月1日に実施。あわせて同日6月29日から「イッキ見上映」も行なわれる。上映スケジュールなどの詳細はOSシネマズ神戸ハーバーランドのオフィシャルサイトで確認しよう。EXILE、三代目J Soul Brothers、GENERATIONS、E-girlsらLDH所属のメンバーが多数出演する『HiGH&LOW』シリーズ。5つの組織「山王連合会」「White Rascals」「鬼邪高校」「RUDE BOYS」「達磨一家」が存在するSWORD地区を舞台に、組織同士の抗争や人間模様が描かれる。これまでに劇場版に加えて、連続ドラマやライブツアー、コミカライズなどのメディアミックスが展開されている。