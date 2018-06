シリーズ4作累計興行収入60億円を突破、累計観客動員数は450万人を突破した「HiGH&LOW THE MOVIE」シリーズ。この度、第1弾と「END OF SKY」「FINAL MISSION」のマサラ上映が決定した。

「HiGH&LOW THE MOVIE」

サイリウムを振ったり、応援や絶叫などを行える応援上映が大反響を呼んだ「HiGH&LOW」シリーズ。この度、再上映を心待ちにしていた声に応え、「HiGH&LOW THE MOVIE」「HiGH&LOW THE MOVIE 2 / END OF SKY」「HiGH&LOW THE MOVIE 3 / FINAL MISSION」の3作品を、応援上映をさらに進化させたマサラ上映を6月29日(金)よりOSシネマズ神戸ハーバーランドにて開催することが決定した。

「HiGH&LOW THE MOVIE 2 / END OF SKY」

マサラ上映とは、応援や絶叫に加え、鈴やタンバリンなどの鳴り物、クラッカー、紙ふぶきなどの持ち込み・使用もOK。コスプレ・その他応援アイテムの使用もOKと、さらに映画を楽しめ、テーマパークを感じさせる上映体験。

「HiGH&LOW THE MOVIE 3 / FINAL MISSION」

実写邦画作品でマサラ上映を実施するのは史上初となっており、破格のスケールで描かれる邦画最高峰のアクション感動超大作「HiGH&LOW」シリーズをマサラ上映で堪能できる貴重な機会となっている。

『HiGH&LOW THE MOVIE』シリーズマサラ上映概要

上映作品

『HiGH&LOW THE MOVIE』『HiGH&LOW THE MOVIE 2 END OF SKY』『HiGH&LOW THE MOVIE 3 FINAL MISSION』

開催日

<イッキ見上映>

6月29日(金)〜7月5日(木)※各日1回上映予定。上映時間は後日発表します。

<マサラ上映>

6月29日(金)19:30〜『HiGH&LOW THE MOVIE』

6月30日(土)19:30〜『HiGH&LOW THE MOVIE 2 END OF SKY』

7月1日(日)19:30〜『HiGH&LOW THE MOVIE 3 FINAL MISSION』

実施劇場

OSシネマズ神戸ハーバーランド(https://www.jollios.net/cgi-bin/pc/site/det.cgi?tsc=21120)

※詳しくは劇場サイトをご覧ください。

映画「HiGH&LOW THE MOVIE」

(C)2016「HiGH&LOW」製作委員会

映画「HiGH&LOW THE MOVIE 2 / END OF SKY」

映画「HiGH&LOW THE MOVIE 3 / FINAL MISSION」

(C)2017「HiGH&LOW」製作委員会

