アニメ『KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-』が2019年春に劇場公開およびテレビ放送されることがわかった。『KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-』は『KING OF PRISM by PrettyRhythm』『KING OF PRISM -PRIDE the HERO-』に続く、『KING OF PRISM』シリーズの最新作。テレビ版は全12話が放送される予定。劇場版はテレビ放送に先駆けて劇場公開され、3話ごとに集約した全4編から構成されるほか、劇場のみのエクストラムービーも公開される。監督は菱田正和。CGディレクターを乙部善弘、プリズムショー演出を京極尚彦、キャラクター原案を松浦麻衣に加え、テレビアニメ『アイドルタイムプリパラ』シリーズの原将治がキャラクターデザインを務める。ティザービジュアルには同作の主人公となる「プリズムスタァ」候補生の姿が確認できる。特報映像もあわせて公開された。また本日6月10日から劇場編集版第1弾の4枚セットクリアしおり風前売券の先行販売を開始。