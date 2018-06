名優アル・パチーノが、クエンティン・タランティーノ監督最新作『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド(原題) / Once Upon a Time in Hollywood』に出演することが決定したと、Deadlineほか各メディアが報じた。

同作では、初共演となるレオナルド・ディカプリオとブラッド・ピットがダブル主演。『スーサイド・スクワッド』のハーレイ・クイン役で知られる女優のマーゴット・ロビーのほか、ダコタ・ファニング、ルーク・ペリー、ダミアン・ルイス、バート・レイノルズらが主要キャストとして出演する。

映画の舞台は1969年のロサンゼルス。カルト集団マンソン・ファミリーが実際に起こした「シャロン・テート殺害事件」を題材に、落ち目の西部劇俳優リック・ダルトン(レオナルド)と彼のスタントマンだったクリフ・ブース(ブラッド)が、隣人である女優シャロン・テート(マーゴット)の殺害事件に巻き込まれるさまを描くと報じられている。

パチーノは、リックのエージェントを務めるマービン・シュワルツを演じるとのこと。タランティーノ監督との仕事はこれが初となる。本作にはそのほか、タランティーノ作品の常連でもある、ティム・ロス、マイケル・マドセン、カート・ラッセルといった実力派俳優も出演。映画ファンにはたまらない、スターたちのアンサンブルに期待したい。脚本もタランティーノ監督が担当。全米公開は2019年8月9日を予定している。(編集部・入倉功一)