飛び降り自殺者を説得したり未然に防ぐことはありますが、飛び降りてしまうと下にクッションを用意する以外に助ける術は……ありました。

ラトビアの消防士が、実際に飛び降りた女性を落下途中にキャッチする荒技に出ました。

受け止める瞬間をご覧ください。

Rescuers catch a suicide jumper from a floor below in Latvia

[動画を見る]

firefighters prevent latvia web wm - YouTube



下の部屋に待機し、窓から体を乗り出して上階を注視する消防士。

女性が飛び降りた瞬間に腕を伸ばし……。



激しい衝撃!

後ろの消防士がしっかり足をつかんでいます。

[画像を見る]

見事、飛び降りた女性を引っ張り上げて、窓から入れることに成功!

驚きの力とスピードで命を救ったのです。

海外掲示板のコメントをご紹介します。

●なんてすごいキャッチなんだ。



●いったいその男は、どんな鬼の強さを持ってるんだ。



↑レベル17:ラトビア人消防士:デーモンの力



↑単にラトビア人と呼ぶんだよ。



↑ちなみにこれが文字通り、ラトビアの防衛相。

[画像を見る]

(Pirmais Raimonda Bergmana kauss spekaviriem aizcelo uz Lietuvu)



↑いいや、彼ひとりで防衛省全体なんだ。



↑まるで彼が国境に立って筋肉を誇示すれば、相手は「ええと、また別の日に侵略するよ。またね、良い国だな」となりそう。



↑別にラトビアの侵略を考えていたわけではないが、間違いなくしない。



●「あなたの人生を助けましたよ」「違うわ、私の死を台無しにしたのよ」



●その女性にとっては、とてつもなく巨大な「なんてこった」と言いたい瞬間だったと思う。



↑救助された瞬間、その女性が何と言ったのか気になる。後悔? それとも怒り?



↑ゴールデンブリッジから飛び降りて助かった人のドキュメンタリーを見た。彼は落ちながらすぐに後悔していたと語っていたよ。



↑そのドキュメンタリーを見たよ。そして彼が言ったことが心に残った。「飛び降りた瞬間、自分の人生のどんなことでも変えられることに気付いたんだ。死ぬために飛び降りたという事実以外はね」



●これを座って見ているだけで腰が緊張したよ。



↑しかも速い。いったいどうやってこれを成し遂げたのかがわからない。



↑同じく不思議だよ。



●この男は強い。



↑見ているだけで腰をやられた。必要な握力だけでも……誰か数学者に計算してもらいたいが、だいたい140ポンド(約63kg)くらいの人間が3mくらい落ちているとき、物理的な負荷はどれくらいなんだろう。



●アドレナリンはすごいドラッグなんだ。



●ジャガイモだよ。ラトビアのジャガイモが人を強くするんだ。



●消防士に敬意。オレなら両腕を脱臼していたと思う。



↑自分なら手汗ですべり落としてしまう。



●彼自身が窓から落ちなかったこともすごい。



↑後ろの男が足をつかんでいるんじゃない?



↑命綱もつけているよ。



●ラトビアの消防士がやっている腕立て伏せをしようと思う。



消防士の力の強さと勇気を称える声で埋め尽くされていました。