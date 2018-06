人気アニメシリーズ「KING OF PRISM」のシリーズ第3弾となる新作『KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-』が2019年春に全国劇場公開され、TVアニメも放送されることが10日、発表された。同シリーズは、「プリズムスタァ」を目指す個性豊かな男子たちが、女の子をもっともトキめかせる「プリズムキング」を目指して様々な試練や困難に立ち向かっていくストーリー。今回は、劇場版『 KING OF PRISM by PrettyRhythm 』(2016年1月9日公開)、劇場版『KING OF PRISM -PRIDE the HERO-』(17年6月10日)に続く作品となる。フィギュアスケート、歌、ダンス、そして心の飛躍を表現するプリズムジャンプを組み合わせた“プリズムショー”が、一度観たら忘れられない衝撃を贈る。新シリーズの『〜 -Shiny Seven Stars-』は、全12話のTV放送に先駆け、劇場編集版として3話ごとに集約された全4編を順次劇場公開。本編に加え、劇場のみで鑑賞できるエクストラムービーを楽しむことができる。スタッフ陣は、前作に引き続き菱田正和監督を筆頭に、CGディレクターに乙部善弘氏、プリズムショー演出に京極尚彦氏、キャラクター原案の松浦麻衣氏に加え、TVアニメ「プリパラ」シリーズの原将治氏がキャラクターデザインを務める。また、同日公開されたティザービジュアルには、プリズムスタァを目指す仲間たちの中心に凛とした顔つきの一条シンが描かれており、新たな決意とスタートを感じさせる。本日より劇場編集版の第1弾「4枚セットクリアしおり風前売券」も先行販売を開始し、特報映像も公開された。映像中には、各キャラクターのメッセージもちりばめられており、新たな展開に期待が高まる内容となっている。■劇場編集版タイトル<全4編>・KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- I プロローグ×ユキノジョウ×タイガ・KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- II カケル×ジョージ×ミナト・KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- III レオ×ユウ×アレク・KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- IV ルヰ×シン×Unknown<キャスト>一条シン:寺島惇太太刀花ユキノジョウ:斉藤壮馬香賀美タイガ:畠中祐十王院カケル:八代拓鷹梁ミナト:五十嵐 雅西園寺レオ:永塚拓馬涼野ユウ:内田雄馬如月ルヰ:蒼井翔太大和アレクサンダー:武内駿輔高田馬場ジョージ:杉田智和神浜コウジ:柿原徹也速水ヒロ:前野智昭仁科カヅキ:増田俊樹氷室 聖:関俊彦黒川 冷:森久保祥太郎山田リョウ:浪川大輔法月 仁:三木眞一郎<スタッフ>監督:菱田正和シリーズ構成:青葉譲CGディレクター:乙部善弘キャラクター原案:松浦麻衣キャラクターデザイン:原将治プリズムショー演出:京極尚彦