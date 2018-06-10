ロシアW杯出場32カ国、FIFAが選ぶ注目選手まとめ…日本から選出されたのは？
2018 FIFAワールドカップ ロシア開幕まであと4日となった。FIFA（国際サッカー連盟）の公式YouTubeチャンネルでは、ロシアW杯出場32カ国の過去成績、レジェンド選手、予選成績、注目選手、監督、今大会の対戦スケジュールを同じフォーマットで紹介している。そこでFIFAが選んだ各国の注目選手をまとめてみた。
グループA
ロシア：GK1イゴール・アキンフェエフ FW11フョードル・スモロフ
サウジアラビア：DF3オサマ・ハウサウィ FW10モハメド・アル・サハラウィ
エジプト：MF17モハメド・エルネニー FW10モハメド・サラー
ウルグアイ：FW9ルイス・スアレス FW21エディソン・カバーニ
グループB
ポルトガル：MF8ジョアン・モウチーニョ FW7クリスティアーノ・ロナウド
スペイン：DF15セルヒオ・ラモス MF6アンドレス・イニエスタ
モロッコ：DF5メディ・ベナティア MF14ムバラク・ブスファ
イラン：FW18アリレザ・ジャハンバフシュ FW20サルダル・アズムン
グループC
フランス：MF6ポール・ポグバ FW7アントワーヌ・グリーズマン
オーストラリア：MF13アーロン・ムーイ FW4ティム・ケーヒル
ペルー：FW9パオロ・ゲレーロ FW10ジェフェルソン・ファルファン
デンマーク：DF4シモン・ケアー MF10クリスティアン・エリクセン
グループD
アルゼンチン：MF11アンヘル・ディ・マリア FW10リオネル・メッシ
アイスランド：MF7ヨーハン・ベルク・グズムンドソン MF10ギルフィ・シグルズソン
クロアチア：MF7イヴァン・ラキティッチ MF10ルカ・モドリッチ
ナイジェリア：MF10ジョン・オビ・ミケル FW11ヴィクター・モーゼス
グループE
ブラジル：FW9ガブリエル・ジェズス FW10ネイマール
スイス：MF10グラニト・ジャカ MF23ジェルダン・シャチリ
コスタリカ：GK1ケイラー・ナバス FW10ブライアン・ルイス
セルビア：DF6ブラニスラフ・イヴァノヴィッチ MF21ネマニャ・マティッチ
グループF
ドイツ：MF8トニ・クロース FW13トーマス・ミュラー
メキシコ：GK1ギジェルモ・オチョア FW14ハビエル・エルナンデス
スウェーデン：MF10エミル・フォルスベリ FW9マルクス・ベリ
韓国：MF16キ・ソンヨン FW7ソン・フンミン
グループG
ベルギー：MF7ケヴィン・デ・ブライネ MF10エデン・アザール
パナマ：DF5ロマン・トーレス FW7ブラス・ペレス
チュニジア：GK16アイマン・マスルーティ FW10ワフビ・ハズリ
イングランド：FW9ハリー・ケイン FW10ラヒーム・スターリング
グループH
ポーランド：MF16ヤクブ・ブワシュチコフスキ FW9ロベルト・レヴァンドフスキ
セネガル：MF5イドリッサ・ゲイェ FW10サディオ・マネ
コロンビア：MF10ハメス・ロドリゲス FW9ラダメル・ファルカオ
日本：DF22吉田麻也 MF4本田圭佑
グループA
ロシア：GK1イゴール・アキンフェエフ FW11フョードル・スモロフ
サウジアラビア：DF3オサマ・ハウサウィ FW10モハメド・アル・サハラウィ
エジプト：MF17モハメド・エルネニー FW10モハメド・サラー
ウルグアイ：FW9ルイス・スアレス FW21エディソン・カバーニ
グループB
ポルトガル：MF8ジョアン・モウチーニョ FW7クリスティアーノ・ロナウド
スペイン：DF15セルヒオ・ラモス MF6アンドレス・イニエスタ
モロッコ：DF5メディ・ベナティア MF14ムバラク・ブスファ
イラン：FW18アリレザ・ジャハンバフシュ FW20サルダル・アズムン
グループC
フランス：MF6ポール・ポグバ FW7アントワーヌ・グリーズマン
オーストラリア：MF13アーロン・ムーイ FW4ティム・ケーヒル
ペルー：FW9パオロ・ゲレーロ FW10ジェフェルソン・ファルファン
デンマーク：DF4シモン・ケアー MF10クリスティアン・エリクセン
グループD
アルゼンチン：MF11アンヘル・ディ・マリア FW10リオネル・メッシ
アイスランド：MF7ヨーハン・ベルク・グズムンドソン MF10ギルフィ・シグルズソン
クロアチア：MF7イヴァン・ラキティッチ MF10ルカ・モドリッチ
ナイジェリア：MF10ジョン・オビ・ミケル FW11ヴィクター・モーゼス
グループE
ブラジル：FW9ガブリエル・ジェズス FW10ネイマール
スイス：MF10グラニト・ジャカ MF23ジェルダン・シャチリ
コスタリカ：GK1ケイラー・ナバス FW10ブライアン・ルイス
セルビア：DF6ブラニスラフ・イヴァノヴィッチ MF21ネマニャ・マティッチ
グループF
ドイツ：MF8トニ・クロース FW13トーマス・ミュラー
メキシコ：GK1ギジェルモ・オチョア FW14ハビエル・エルナンデス
スウェーデン：MF10エミル・フォルスベリ FW9マルクス・ベリ
韓国：MF16キ・ソンヨン FW7ソン・フンミン
グループG
ベルギー：MF7ケヴィン・デ・ブライネ MF10エデン・アザール
パナマ：DF5ロマン・トーレス FW7ブラス・ペレス
チュニジア：GK16アイマン・マスルーティ FW10ワフビ・ハズリ
イングランド：FW9ハリー・ケイン FW10ラヒーム・スターリング
グループH
ポーランド：MF16ヤクブ・ブワシュチコフスキ FW9ロベルト・レヴァンドフスキ
セネガル：MF5イドリッサ・ゲイェ FW10サディオ・マネ
コロンビア：MF10ハメス・ロドリゲス FW9ラダメル・ファルカオ
日本：DF22吉田麻也 MF4本田圭佑