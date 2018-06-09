±Ç²è¡Ø¥Ç¥Ã¥É¥×¡¼¥ë2¡Ù¤Ç¤â¤ªÆëÀ÷¤ß¡ÖÂè£´¤ÎÊÉ¡×¤Ï100Ç¯¸å¤Ë¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡Ô¹Í»¡¡Õ
Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¡¢±Ç²è¡Ø¥Ç¥Ã¥É¥×¡¼¥ë2¡Ù¤¬¸ø³«¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó ¥¼¥í¤Î¼¹¹Ô¿Í¡Ù¤òÈ´¤¤¤Æ¡¢¸ø³«½µ¤Î´ÑµÒÆ°°÷¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç½éÅÐ¾ìÂè£±°Ì¤ËÌö¤ê½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡Ö¥Ç¥Ã¥É¥×¡¼¥ë¡×¥·¥ê¡¼¥ººÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤â¤¢¤ë¡ÖÂè£´¤ÎÊÉ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡Ø¥Ç¥Ã¥É¥×¡¼¥ë¡Ù¡Ø¥Ç¥Ã¥É¥×¡¼¥ë£²¡Ù¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤â°Â¿´¤·¤Æ¤ªÆÉ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Âè£´¤ÎÊÉ¤Ã¤Æ¡©
±Ç²è¤ä±é·à¤Ç¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤¬ÉáÄÌ¤ÏÆÍÇË¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤ÎºîÃæÀ¤³¦¤È´ÑµÒ¤ÎÀ¤³¦¤È¤Î¶³¦¤ò¡ÖÂè£´¤ÎÊÉ¡×¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢±Ç²è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÂè£´¤ÎÊÉ¡×¤È¤Ï¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Î¤³¤È¡£
¼ç¤Ë¥á¥¿¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆÍÑ¤¤¤é¤ì¤ëµ»Ë¡¤Ç¡¢²èÌÌ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢±Ç²è¤ÎºîÃæ¿ÍÊª¤¬´ÑµÒ¤ËÄ¾ÀÜ²¿¤«¤ò¸ì¤ê¤«¤±¤ë¾ì¹ç¤Ë¡ÖÂè£´¤ÎÊÉ¤òÄ¶¤¨¤ë¡×¡ÖÂè£´¤ÎÊÉ¤ò²õ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤ò¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¥á¥¿¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤Ï¡¢µõ¹½À¤³¦¡Ê±Ç²è¤ÎÀ¤³¦¤ä¾®Àâ¤ÎÃæ¤ÎÀ¤³¦¡Ë¤È¸½¼ÂÀ¤³¦¡Ê»ä¤¿¤Á¤¬ºîÉÊ¤ò´Õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦¡Ë¤È¤ÎÀþ°ú¤¤ò±Û¶¤¹¤ë¼êË¡¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ºîÃæ¿ÍÊª¤¬´ÑµÒ¤ËÄ¾ÀÜ¸ì¤ê¤«¤±¤ë¤È¤¤¤¦±é½Ð¡£¡Ö¥Ç¥Ã¥É¥×¡¼¥ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤â¡¢¥Ç¥Ã¥×¡¼¤¬´ÑµÒ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤è¤¯ÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¡¢¤¢¤ì¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤ÏÃ±½ã¤Ë¥¸¥ç¡¼¥¯¤È¤·¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬¼«¤é¤ÎÀ¤³¦¤ò¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤À¤È¼«Ç§¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï±Ç²è¤È¸½¼Â¤¬¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÀ¤³¦¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¡¢´ÑµÒ¤Î»ëºÂ¤òÂç¤¤¯ÍÉ¤ë¤¬¤¹¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µõ¹½¤È¸½¼Â¤Î¶¤¬Û£Ëæ¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æµõ¹½¤¬ºî¤ê¤â¤Î¤Î±³¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦´í¸±À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢°Â°×¤Ë¤Ï»È¤¨¤Ê¤¤¹âÅÙ¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£
¥¦¥Ç¥£¡¦¥¢¥ì¥ó´ÆÆÄ¤Î¥í¥Þ¥ó¥¹¥³¥á¥Ç¥£¡Ø¥¢¥Ë¡¼¡¦¥Û¡¼¥ë¡Ù¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥Û¥é¡¼¤ÎÌ¾ºî¡Ø¥í¥Ã¥¡¼¡¦¥Û¥é¡¼¡¦¥·¥ç¡¼¡Ù¤Ê¤É¤âÂè£´¤ÎÊÉ¤ò²õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÇÍÌ¾¤Ç¤¹¤Í¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢¡ØT2 ¥È¥ì¥¤¥ó¥¹¥Ý¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡Ù¤â¤³¤ì¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Í¡Ê¤Ê¤Ë¤â¥«¥á¥éÌÜÀþ¤ÇÄ¾ÀÜÂæ»ì¤ò¸À¤¦¤³¤È¤À¤±¤¬Âè£´¤ÎÊÉ¤ÎÇË²õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡Ë ¡£
¥Ç¥Ã¥É¥×¡¼¥ë¤ÏMARVEL¤äX- MEN¤ÎÀ¤³¦´Ñ¡¢»þ¤Ë¤Ï±Ç²èÀ©ºî¤ÎÎ¢»ö¾ð¤Þ¤ÇÆÇ¤Å¤¤Ê¤¬¤é¡¢Âè£´¤ÎÊÉ¤òÇË¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¿·Á¯¤ÇÄË²÷¤Ç¤¹¡£
¢Âè£´¤ÎÊÉ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡©
¤½¤ó¤ÊÂè£´¤ÎÊÉ¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö100Ç¯¸å¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«!?¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¶áÇ¯¤ÎºÇ¿·µ»½Ñ¤Ï¡¢µõ¹½¤È¸½¼Â¤Î¶³¦Àþ¤ò¤È¤Ã¤Ñ¤é¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
VR¡Ê²¾ÁÛ¸½¼Â¡Ë¤äAR¡Ê³ÈÄ¥¸½¼Â¡Ë¤Îµ»½ÑÈ¯Å¸¤Ë¤è¤ê¡¢±Ç²è¤Ï¡Ö´Õ¾Þ¡×¤¹¤ë¤â¤Î¤«¤é¡ÖÂÎ´¶¡×¤¹¤ë¤â¤Î¤Ø¤È¥Õ¥§¡¼¥º¤¬°Ü¹Ô¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¤Èµõ¹½À¤³¦¤ò¸Ù¤°¤È¤¤¤¦¥á¥¿¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
S¡¦¥¹¥Ô¥ë¥Ð¡¼¥°´ÆÆÄºî¡Ø¥ì¥Ç¥£¡¦¥×¥ì¥¤¥ä¡¼£±¡Ù¤Ç¤Ï¡¢VR¤Îµõ¹½À¤³¦¤È¸½¼ÂÀ¤³¦¤Î¶ÌÜ¤¬±Õ¾õ²½¤¹¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤¢¤ë¼ï¤Î·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Þ¤¿¡¢Ì¾ºî¡Ø¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼2¡Ù¤Ç¤Ï¡¢AR¤¬³¹Ãæ¤Ë°î¤ì¤ë¶áÌ¤Íè¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤·¡¢¤½¤ì¤¬¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢VR¤äAR¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤«¤éÄ¾ÀÜÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ì½ï¤Ë²ñÏÃ¤¹¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ê¤ó¤Æ»þÂå¤¬Ë¬¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡ÖÂè£´¤ÎÊÉ¤ÎÇË²õ¡×¤È¤¤¤¦µ»Ë¡¤Ï¡¢¤â¤¦ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
£¥á¥¿¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤âÌµ¤¯¤Ê¤ë¡©
Âè£´¤ÎÊÉ¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¥á¥¿¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤¬É½¸½¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡©¤ÈÁÛÁü¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤¤Ã¤È¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î»þÂå¤Î¶õµ¤¡¢¤½¤Î»þÂå¤Îµ»½Ñ¤Ë¹ç¤Ã¤¿µ»Ë¡¤¬¤¤Ã¤ÈÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¡£
¥á¥¿¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¸½¼Â¤ÈÈó¸½¼Â¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤¦¤³¤È¡£Æü¾ï¤ÈÈóÆü¾ï¤¬Û£Ëæ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ºÇÂç¤ÎÌÌÇòÌ£¤Ç¤¹¡£
¤â¤·¡¢µ»½Ñ¤¬¿Ê¤ó¤À100Ç¯¸å¤Ë¡Ö¥Ç¥Ã¥É¥×¡¼¥ë¡×¤¬¥ê¥Ö¡¼¥È¡¦¥ê¥á¥¤¥¯¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¼¡¼¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢VRÆâ¤Î¥Ç¥Ã¥×¡¼¤¬´ÑµÒ¤ÎÃ¼Ëö¤Î¥Ó¥Ã¥¯¥Ç¡¼¥¿¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢AI¤ò¶î»È¤·¤Æ¡Ö¤¨¡© ¥¥ßÅìµþ¤Ë½»¤ó¤Ç¤ë¤Î¡© ¥¢¥á¥ê¥«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡©¡Ä¡Ä¤¢¡¢¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï»úËë¡©¡×¤ÈÆÍÁ³Ìä¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¿¤ê¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤ÎºÇÃæ¤Ë£É£ï£Ô¡Ê¿È¤Î¼þ¤ê¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¥â¥Î¤¬¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë»ÅÁÈ¤ß¡ËÃ¼Ëö¤Î¾ðÊó¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¹¥È¡¼¥Ö¤ÎÅÅµ¤¡¢¾Ã¤¨¤ÆÌµ¤¤¤±¤ÉÂç¾æÉ×¡©¡×¤È·Ù¹ð¤·¤Æ¤¤¿¤ê¡£¤à¤·¤í¡¢É½¸½¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¡ÖÂè£´¤ÎÊÉ¤ÎÇË²õ¡×¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸½¼Â¤ÈÈó¸½¼Â¤Î¶³¦¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÌÌÇò¤µ¤ÎËÜ¼Á¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤º£¸å¤Îµ»½Ñ¿Ê²½¤Ë´üÂÔ¡ª
±ÇÁüµ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¤È¶¦¤Ë¡¢¿·¤¿¤ÊÉ½¸½µ»Ë¡¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¡¢±Ç²è¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï³Ú¤·¤ß¤Ê»þÂå¤ò»ä¤¿¤Á¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ø¥Ç¥Ã¥É¥×¡¼¥ë¡Ù¤½¤·¤Æ¡Ø¥Ç¥Ã¥É¥×¡¼¥ë2¡Ù¤Ï¡¢»þÂå¤Îµ»½Ñ¤ËÂ§¤Ã¤¿ÂçÊÑ°ÕµÁ¤Î¤¢¤ë±Ç²è¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿Íµ¤¥¢¥á¥³¥ß¤Î¥¨¥ó¥¿¥áºî¤È¤¤¤¦ÏÈ¤Ç¤Ï¤ª¤µ¤Þ¤ê¤¤é¤Ê¤¤¡¢±Ç²è¤Î¿·¤¿¤ÊÉ½¸½¤Î²ÄÇ½À¤ò¹Í¤¨¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë½¨ºî¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÊC¡Ë2018 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. ALL RIGHTS RESERVED¡¢¡ÊC¡Ë2015 Twentieth Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved.¡¢¡ÊC¡Ë2017 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. ALL RIGHTS RESERVED
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤ß¤¿¤¤¡Û
¢¨ ¡Ö2¡×¤ò´Ñ¤ëÁ°¤Ë¡ª¡Ø¥Ç¥Ã¥É¥×¡¼¥ë¡Ù¤ò¡Ú¥¬¥Ã¥Ä¥êÉü½¬¥Þ¥ó¥¬¡Û¤Ç¤ª¤µ¤é¤¤
¢¨ ¡Ø¥Ç¥Ã¥É¥×¡¼¥ë¡Ù¤Ï¤Ê¤¼¡ÈÂè£´¤ÎÊÉ¤òÇË¤ë¡É¤Î¤«¡©±Ç²è¤Ë¤ª¤±¤ëµõ¹½¤È¸½¼Â¤ÎÏÃ
¢¨ ¡ÚÄ®»³ÃÒ¹À¤¬²òÀâ¡Û¥¹¥Ô¥ë¥Ð¡¼¥°¤À¤«¤é¼Â¸½¤·¤¿¡ª¹ë²Ú¶¦±é¤Î±Ç²è¡Ø¥ì¥Ç¥£¡¦¥×¥ì¥¤¥ä¡¼1¡Ù