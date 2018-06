原因不明の奇病を持つ18歳の高校生が中国にいる。稀な疾患のせいで彼の顔には若さがなく、何十歳も年老いて見える。しかし持ち前の前向きな姿勢で偏見を乗り越え、現在は名門大学への進学に向けて猛勉強中だという。地元メディア『Pear Video』をはじめ『Oddity Central』などが伝えた。中国・黒竜江省ハルビン市にある名門高校に通うシャオ・ツゥイさん(18歳)は、顔の筋肉や皮膚が垂れ下がるという非常に稀な疾患を抱えている。シャオさんがこの症状に気付いたのは中学生の時だった。以降、顔の皮膚は垂れ下がる一方で、シャオさんは18歳であるにもかかわらずまるで“おじいちゃん”のような容貌だ。現時点で医師らは疾患の原因が何であるのかを解明できず、顔を元に戻すこともできないため、自分を受け入れて前向きに生きる以外にシャオさんの選択肢はない。幸いにも顔だけが年老いて見えるというだけで、今のところ健康上は何の影響も及ぼしていないそうだ。シャオさんの姿が中国メディア『Pear Video』で公開されると、瞬く間に拡散した。教室で授業を受けるシャオさんの姿は、周りのクラスメートらとは明らかに異なる。しかし家族や友人らの温かいサポートを得て、シャオさんは普通に高校生活を送っている。勉強に熱心なシャオさんは、学校内でも最も優秀な生徒のひとりとして知られており、周りの生徒からは“スーパーマン”というニックネームで呼ばれているという。教師もシャオさんを高く評価しており「容貌への苦悩はあるでしょうが、シャオは中国の名門大へ行く実力がある優秀な生徒です。きっと、将来成功する人物になるでしょう」と話している。現在、試験に合格するために猛勉強中だというシャオさんは、将来は一流の教育機関とされる北京大学や精華大学への入学を希望しており、最後にこのように語った。「自分の顔のことを気にしないと言えば嘘になります。でも前向きな姿勢を持てることは、僕の強さでもあるんです。時々からかわれて落ち込む時もありますが、ポジティブに生きることがそれを乗り越えていく術だと思っています。」画像は『Oddity Central 2018年6月6日付「Rare Condition Makes 18-Year-Old Student Look Like an 80-Year-Old Grandpa」(Photo: video screengrab)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 エリス鈴子)