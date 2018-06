かねてから体型の変化などを指摘され、橋本病を患っていることを告白したジジ・ハディッド(23)だが、バッシングはなかなか収まらない様子。今度は顔の異変を指摘されている。

【写真を見る】ボトックスの影響?ジジの顔の変化に驚きの声/写真:SPLASH/アフロ

ヴィクトリアズ・シークレットのモデルらと、ニューヨークで行われたラッセル・ジェームズの写真集「Backstage Secrets: A Decade Behind the Scenes at the Victoria's Secret Fashion Show」のイベントに出席したジジは、ヴィヴィアン・ウエストウッドのシルクのクリーム色のドレスという出で立ち。クリーム色のハイネックにリボン、アシンメトリックなスカートラインは、シンプルがゆえに着こなしが難しいが、ミラー紙などには完璧に着こなしているジジの様子が掲載されている。

先日は23歳にして胸の下がり具合を指摘されたジジだが、今回は下着を着けている様子。胸元も上向きで若々しさを保っており、その美しさには絶賛の声があがっているが、一方でジジの顔が違って見えると感じているネットユーザーたちも多い様子。

「典型的なボトックス顔」「頬がリスみたい」「唇もポッテリ!」「フィラー顔」「23歳でいじりすぎ!」「今後が怖い」といった驚きの声があがっているが「まだ23歳、ただのエステじゃない?」「橋本病はホルモンの病気。顔が変わることもある」「バッシングはやめるべき」といった擁護の声も寄せられている。(Movie Walker・NY在住/JUNKO)