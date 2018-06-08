Æþ±àÌµÎÁ¡õ¹¥¥¢¥¯¥»¥¹¡ª¶å½£¤ÇÍ·¶ñ¤¬½¼¼Â¤¹¤ë¸ø±à5Áª
¡Ö¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤ª¶â¤ò¤«¤±¤º¤ËÍ·¤Ó¤¿¤¤¡ª¡×¤½¤ó¤Ê¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î´ê¤¤¤ò³ð¤¨¤ë¡¢Í·¶ñ¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¸ø±à¤ò5Áª¾Ò²ð¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ï°ìÆüÃæÍ·¤Ù¤Æ³Ú¤·¤¤¡õÆþ±àÌµÎÁ¤ÇÂç¿Í¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤È¡¢¤Þ¤µ¤Ë°ìÀÐÆóÄ»¤À¡£Ê¡²¬¤«¤é¥¢¥¯¥»¥¹¤â¤è¤¯¡¢»×¤¤Î©¤Ã¤¿¤é¥¹¥°¹Ô¤±¤Á¤ã¤¦¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖÅ·ÇÒ¤ÎÁ¥¡×¤Ë¤¢¤ëÈô¹Ôµ¡·¿¥á¥ê¡¼¥´¡¼¥é¥ó¥É¤â¿Íµ¤¡ªÂç¿Í¤¬ÎÙ¤Ç²¡¤·¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¬¤é¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÄ´Àá¤·¤Æ
¢£ »Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë»Å³Ý¤±¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ÖÃÞ»çÌî»ÔÁí¹ç¸ø±à¡×
Å·ÇÒ¸Ð¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ë¡ÖÃÞ»çÌî»ÔÁí¹ç¸ø±à¡×¡£³¤Â±Á¥¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿Á´Ä¹50m¤Î¡ÖÅ·ÇÒ¤ÎÁ¥¡×¤Ë¤Ï¡¢¿åÅ´Ë¤¡¦¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¥Í¥Ã¥È¡¦Íî²¼·¿³ê¤êÂæ¤Ê¤É¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê»Å³Ý¤±¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¡£
Á¥¤ÎÃæ¤ÏÈëÌ©´ðÃÏ¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¡¢ËÁ¸±¿´¤¬¤¯¤¹¤°¤é¤ì¤ë¡£Èô¹Ôµ¡·¿¤Î¥á¥ê¡¼¥´¡¼¥é¥ó¥É¤Ï¼êÆ°¼°¤Ç¡¢Âç¿Í¤¬ÎÙ¤Ç²¡¤·¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¡£Á¥¤ÎÍ·¶ñ¤ÏÂÐ¾ÝÇ¯Îð10ºÐ°Ê¾å¡£¾®¤µ¤¤»Ò¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤â¤¦¡£
¡ÎÃÞ»çÌî»ÔÁí¹ç¸ø±à¡ÏÊ¡²¬¸©ÃÞ»çÌî»Ô»³¸ý382-6 / 092-929-0676 / 9:00¡Á18:00¡¢11¡Á2·î¤Ï¡Á17:00 / 12·î29Æü¡Á1·î3ÆüµÙ¤ß / Æþ¾ìÌµÎÁ
¢£ ³Ú¤·¤¯±¿Æ°¤Ç¤¤ëÀßÈ÷¤¬À°¤¦¡Öº£ÄÅ±¿Æ°¸ø±à¡×
¡Öº£ÄÅ±¿Æ°¸ø±à¡×¤Ï½¼¼Â¤·¤¿Í·¶ñ¡¢ÍçÂ¤Ç¤«¤±¤Ã¤³¤·¤¿¤ê¿²Å¾¤ó¤À¤ê¤Ç¤¤ë¹Âç¤Ê¼ÇÀ¸¹¾ì¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥´¡¼¥ë¤Î¤¢¤ëº½¤Î¹¾ì¤Ê¤É³Ú¤·¤¯±¿Æ°¤¹¤ëÀßÈ÷¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÚÀ½¤Î¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼Í·¶ñ¤ÏÁ´Éô¤Ç11´ð¤½¤í¤¤¡¢Á´¿È¤ò¥Õ¥ë¤Ë»È¤Ã¤ÆÍ·¤Ù¤ë¡£ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¤Ï6¡Á12ºÐ¡£
¥«¥é¥Õ¥ë¤ÊÍ·¶ñ¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¤Á¤Ó¤Ã¤³¹¾ì¤Ï°®¤ê¤ä¤¹¤µ¡¢Â¾ì¤Î¹â¤µ¤Ê¤É°ÂÁ´ÌÌ¤âÇÛÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Îº£ÄÅ±¿Æ°¸ø±à¡ÏÊ¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÀ¾¶èº£ÄÅ»úÄÅËÜ2201 / 092-807-6625 / ½ªÆü³«Êü¡¢ÍÎÁ»ÜÀß¤Ï9:00¡Á21:00 / ÌµµÙ¡¢ÍÎÁ»ÜÀß¤ÏÇ¯ËöÇ¯»ÏµÙ¤ß / Æþ¾ìÌµÎÁ
¢£ ¾®¤µ¤Ê»Ò¤âÍ·¤Ù¤ëÍ·¶ñ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¡ª¡Ö¤Õ¤ì¤¢¤¤¤Î¿¹Áí¹ç¸ø±à¡×
¹Âç¤ÊÉßÃÏ¤ËÂ¿ÌÜÅª¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ä¸ø±à¡¢3¤Ä¤ÎÃÓ¤¬¤¢¤ê¡¢¼«Á³Ë¤«¤Ê¡Ö¤Õ¤ì¤¢¤¤¤Î¿¹Áí¹ç¸ø±à¡×¡£4·î¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¡Ö¤ï¤ó¤Ñ¤¯¹¾ì¡×¤Ë¤Ï¡¢ÍÄ»ù¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥óÍ·¶ñ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤½¤í¤¦¡£³ê¤êÂæ¤ä¤æ¤ê¤«¤´¤Î·Á¤ò¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥³¤Ê¤É¡¢»Ò¶¡¤¬´î¤ÖÍ·¶ñ¤¬½¼¼Â¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢4Ò°Ê¾åÂ³¤¯»¶ºöÏ©¤Ï¡ÖÊ¡²¬¸©¿¹ÎÓÍáÉ´Áª¡×¤ÎÌîÄ»´Ñ»¡¥³¡¼¥¹¤Ç¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î¼«Á³¤âËþµÊ¤Ç¤¤ë¡£
¡Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¤Î¿¹Áí¹ç¸ø±à¡ÏÊ¡²¬¸©½¡Áü»Ô»³ÅÄ1619-8 / 0940-35-6548 / 7:00¡Á19:30(6·î1Æü¡Á8·î31Æü)¢¨»þ´ü¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë / ÌµµÙ / Æþ¾ìÌµÎÁ
¢£ 3¤Ä¤Î¹¾ì¤ËÍ·¶ñ¤ä¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¤¬½¸·ë¡Öº´²ì¸©Î©¿¹ÎÓ¸ø±à¡×
¸©ÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤ò¸Ø¤ë¼ÇÀ¸¹¾ì¤Ê¤É9¤Ä¤Î¹¾ì¤¬¤¢¤ë¡Öº´²ì¸©Î©¿¹ÎÓ¸ø±à¡×¡£¡Ö·ò¹¯¹¾ì¡×¤Ê¤É3¤Ä¤Î¹¾ì¤ËÂç·¿Ê£¹çÍ·¶ñ¤ä¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡£¡Ö·ò¹¯¹¾ì¡×¤Ï¾®¤µ¤¤»Ò¤â»×¤¦Â¸Ê¬Í·¤Ù¤ë¤è¤¦°ÂÁ´ÌÌ¤Ë¤âÇÛÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎÐ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¿´¤âÂÎ¤â¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤ë¡£
ÅìÂ¦¤Î¡ÖËÁ¸±Í·¤Ó¤Î¹¾ì¡×¤Ë¤Ï¡¢ËÁ¸±¿´¤ÈÁÏÂ¤ÎÏ¤ò¤«¤Î©¤Æ¤ëÂç¾®¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ·¶ñ¤¬¤½¤í¤¦¡£
¡Îº´²ì¸©Î©¿¹ÎÓ¸ø±à¡Ïº´²ì¸©º´²ì»Ôµ×ÊÝÅÄÄ®ÆÁËü1897 / 0952-25-8668 / 5:00¡Á21:00¡¢ÍÎÁ»ÜÀß8:30¡Á / ÌµµÙ¢¨ÍÎÁ»ÜÀß¤ÏµÙ±àÆü¤¢¤ê / Æþ¾ìÌµÎÁ
¢£ ¸Þ´¶¤ò»É·ã¤¹¤ëÍ·¶ñ¤Ë¥É¥¥É¥¡ª¡ÖÁí¹çÊ¡»ã»ÜÀß¥·¡¼¥á¥¤¥ÈÆâ ¤Ê¤«¤è¤·¥Ñ¡¼¥¯¡×
Áí¹çÊ¡»ã»ÜÀß¥·¡¼¥á¥¤¥È¤Ë¤¢¤ëÍ·¶ñ¹¾ì¡Ö¤Ê¤«¤è¤·¥Ñ¡¼¥¯¡×¡£ 3³¬·ú¤Æ¤Î¹â¤µ¤¬¤¢¤ë³ê¤êÂæ¤ÏÇ÷ÎÏËþÅÀ¤À¡£¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥óÍ·¶ñ¤Ï»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¸Þ´¶¤ä¶õ´ÖÇ§¼±ÎÏ¤ò°é¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¡£
¡ÎÁí¹çÊ¡»ã»ÜÀß¥·¡¼¥á¥¤¥ÈÆâ ¤Ê¤«¤è¤·¥Ñ¡¼¥¯¡ÏÊ¡²¬¸©Áì²°·´»ÖÌÈÄ®»ÖÌÈ451-1 / 092-936-8141 / 9:00¡Á21:00¢¨Ìë´Ö¾ÈÌÀ¤Ê¤· / ÌµµÙ¡¢¥·¡¼¥á¥¤¥È´ÛÆâ¤Ï·îÍËµÙ¤ß(½ËÆü¤Î¾ì¹çÍâÆü) / Æþ¾ìÌµÎÁ¡Ê¶å½£¥¦¥©¡¼¥«¡¼¡¦¶å½£¥¦¥©¡¼¥«¡¼ÊÔ½¸Éô¡Ë