東京 渋谷区の青山学院大学付近で多数の緊急車両出動の情報相次ぐ
東京都渋谷区渋谷の青山学院大学付近で多数の緊急車両が出動しているとの投稿が相次いでいます。（JX通信社/FASTALERT）
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犯罪予告が毎日ありすぎて警察と大学本部総出で身分確認しないと入門できない大学 pic.twitter.com/27CKnqDIdt— ARISA (@Ari_shake) June 7, 2018
青学しんどwwwww— 手越の後ろ頭 (@honoka__1212) June 7, 2018
学校入るの本人確認されたんだけどwwww
テレビカメラも来てたし爆笑 pic.twitter.com/hsggg1huw3
青学治安悪すぎて入場規制 pic.twitter.com/MOl6c95JZQ— Runa (@GyagubiRurina) June 7, 2018
今日の青山学院大学— yuto.i (@yooto_yuto) June 7, 2018
報道のカメラが来ていたり入り口で検査したり犯罪予告で構内にパトカー来ていたりで本当にただ事じゃないんだなと pic.twitter.com/xGyOe4WnKX