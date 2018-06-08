東京都渋谷区渋谷の青山学院大学付近で多数の緊急車両が出動しているとの投稿が相次いでいます。（JX通信社/FASTALERT）

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犯罪予告が毎日ありすぎて警察と大学本部総出で身分確認しないと入門できない大学 pic.twitter.com/27CKnqDIdt

— ARISA (@Ari_shake) June 7, 2018