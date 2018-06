8月24日から全国で公開されるミュージカル映画『マンマ・ミーア! ヒア・ウィー・ゴー』の予告編が公開された。同作は2008年公開の映画『マンマ・ミーア!』の10年ぶりとなる続編。『マンマ・ミーア!』は、バージンロードを父親と一緒に歩きたいと考えた花嫁のソフィーが、母親のドナに内緒で、結婚式に自分の父親かもしれないドナの元恋人3人を招待したことで巻き起こる混乱を描いたミュージカルラブコメディー。『マンマ・ミーア! ヒア・ウィー・ゴー』では、前作のその後の物語とドナの青春時代を軸に、過去と現在を行き来しながらストーリーが描かれる。原題は『MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN』。公開された予告編にはABBAの楽曲を使用。ABBAの“Mamma Mia”“Dancing Queen”“恋のウォータールー”に乗せて、結婚式でウエディング姿のアマンダ・セイフライド演じるソフィーと、メリル・ストリープ演じるドナが「ママ大好きよ」と抱き合う場面、リリー・ジェームズ演じる若き日のドナとジェレミー・アーヴァイン、ジョシュ・ディラン、ヒュー・スキナー演じる若き日の父親候補サム、ビル、ハリーの様子などが映し出されている。あわせて公開されたポスタービジュアルには「いくつもの出会いから、生まれたしあわせ―それが、あなた。」というキャッチコピーとともに、ソフィー、ドナ、若き日のドナの姿が描かれている。