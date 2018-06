学生時代の先生との思い出は何だろうか?

今回ご紹介する女子学生にとっては、先生と交わす「握手」が忘れられない思い出になるに違いない。

米カリフォルニア州のビクター・バレー大学に通うTwitterユーザー、「Melynna @MelynnaPena」さんの妹は、最後の授業で教師と独特の方法で別れを惜しんだ。

その様子をご覧いただきたい。

My little sister and her teacher had a handshake from the beginning of the year and added to it every Friday til the last day of school and here’s the end result pic.twitter.com/Hbn0jGC9Q3

- Melynna (@MelynnaPena) 2018年6月4日