全世界で社会現象を巻き起こした“オーシャンズ”が、ターゲットもトリックもノリもすべてが破格にスケールアップし、新結成!この夏、ド派手に打ち上げる犯罪エンタテインメント『オーシャンズ8』が8月10日(金)より全国公開となる。

現地時間6月5日(火)午後5:30ごろ(日本時間:6月6日(水)午前6:30ごろ)、米・ニューヨークにて、本作『オーシャンズ8』のワールドプレミアが開催された。豪華キャストの集結で大熱狂したプレミアの模様をお届けしたい。

本作のワールドプレミアが映画の舞台となるニューヨーク、リンカーンセンターにて盛大に行われた。ブラックカーペットとオーシャンズレッドに彩られた装飾でゴージャスな映画の世界観が表現されたスペシャル仕様の会場に、サンドラ・ブロック、ケイト・ブランシェットをはじめとする超豪華なスターたちを一目見ようと、2,000人を超える熱狂的なファンが集まり、さらに、この日のために世界中から集まった取材陣はなんとテレビ50台、スチール150台にもなった。

オーシャンズのリーダーを演じたサンドラ・ブロックが、エリーサーブの華やかなドレスに身を包みブラックカーペットに登場すると、登場を待ちわびた世界中のファンからは会場が揺れんばかりの大歓声が沸き上がった。世界中で有名な犯罪グループのリーダーになった感想を聞かれたサンドラは「とてもエキサイティングよ!私たち全員が(この犯罪グループになれたことを)誇りに思っている。期待以上のものを約束するわ!」と映画の完成度を保証するグループのリーダーらしいメッセージを述べた。

次いで、登場したのは本作で犯罪グループのターゲットを演じたアン・ハサウェイ。オーシャンズのターゲットとなった感想を聞かれたアンは「最高のキャストに狙われるなんてエキサイティングだったわ!」と豪華キャストとの共演について喜びのコメント。

オーシャンズのメンバーの一人、ファッションデザイナー役を演じたヘレナ・ボナム=カーターは自身の役柄について「彼女は魅力的で狂っているのよ。思慮深いけれど、その一方でカオスでマイナス要素にもなりえるの。」とグループ内でもユニークなキャラであることを語ってくれた。

さらにデビーの頼れる右腕ルー・ミラーを演じたケイト・ブランシェットが登場。「サンドラとゲイリー監督がやるんだから、そこに参加しないなんてありえないわ!!」と本作への熱い想いを語ってくれた。

会場の熱は冷めらやらぬまま、ワールドプレミアは無事に幕を閉じた。

■『オーシャンズ8』

2018年8月10日(金) 全国公開

配給:ワーナー・ブラザース映画

