子沢山であることを世間から笑われるのが怖い―そんな理由で、生まれたばかりの我が子を捨てた夫婦。妊娠していることを周りに知られていたにもかかわらず、乳児遺棄後はどのような言い訳をするつもりだったのだろうか。このほど、インドで4児の両親が逮捕された。『India Today』『Mirror』などが伝えている。ケーララ州トリチュール県ワダックカンチェリーに住むビット(32歳)とプラビサ(28歳)は、4人目の子供を妊娠した時に家族や友人らから嘲笑を受けた。それ以降、「子沢山だと世間にみっともないと思われる」という恐怖心を抱いた2人は子供が生まれた後、その子を捨てる決心をした。妻プラビサが地元の「Government Medical College Hospital(政府医科大学病院)」で出産した後、ビットは生まれて2日目(報道により3日とも)の我が子を毛布に包んでコーチ市エダパリーにある教会へとやって来た。教会の前に設置された監視カメラがその一部始終を捉えているが、6月1日の午後8時過ぎにビットは赤ちゃんを抱きながら教会の前に現れ、しばらく人目を気にするように何度もあたりを見回した後、我が子の額にキスをして赤ちゃんを地面に置き、そのまま立ち去った。赤ちゃんは置き去りにされてからおよそ30分後に教会の警備員により発見され、すぐに病院へ運ばれた。赤ちゃんは現在も病院にいるが、元気にしているという。監視カメラの映像が地元テレビ局やソーシャルメディアでシェアされたことから、警察はビットの身元を突き止めた。翌朝、訪問を受けた警察に夫妻は我が子を捨てた事実を認めた。警察は更なる捜査を続けているが、ビットとプラビサは12歳未満の子供を公共に遺棄した罪および児童虐待の罪で逮捕された。このニュースを知った人からは「殺したり生き埋めにするより教会の前に置く方がよほどマシだけど、それでもこんなふうに子供が捨てられるのは悲しすぎる」「赤ちゃんの性別は書かれていないけど、多分女の子だったんじゃないかな。だから捨てたのかもしれない」「子供が4人できたからってなんでみっともないのよ、他にもっと子供がいる夫婦だっているでしょうに」「子供を捨てた夫婦の言い訳はめちゃくちゃだとしか思えない。文化が違うのはわかるけど、もっと教育が必要では」といった声があがっている。画像は『Metro 2018年6月4日付「Father kisses newborn on the head before abandoning it in a church ‘in shame’」(Picture: St Georges Forane Church)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 エリス鈴子)