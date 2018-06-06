歴代W杯を沸かせた選手のヘアスタイル

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　歴代W杯で世界を驚かせた選手のヘアスタイルを振り返り、英『フォー・フォー・トゥー』が記憶に残る髪型ランキングを発表した。

　1位に輝いたのは、カラフルで奇抜なヘアスタイルで知られるナイジェリア代表DFタリボ・ウェスト。2位は金髪アフロのコロンビア代表MFカルロス・バルデラマ、3位には「偉大なるポニーテール」ことイタリア代表FWロベルト・バッジョが名を連ねた。02年日韓W杯で話題になったブラジル代表FWロナウドの“大五郎カット”は4位にランクインしている。

以下、ランキング

1位　タリボ・ウェスト(ナイジェリア代表、1998年)

2位　カルロス・バルデラマ(コロンビア代表、1994年)

3位　ロベルト・バッジョ(イタリア代表、1994年)

4位　ロナウド(ブラジル代表、2002年)

5位　レネ・イギータ(コロンビア代表、1990年)

6位　クリス・ワドル(イングランド代表、1990年)

7位　パウル・ブライトナー(西ドイツ代表、1982年)

8位　カイル・ベッカーマン(米国、2014年)

9位　アルトゥーロ・ビダル(チリ代表、2014年)

10位　デイビッド・ベッカム(イングランド代表、2006年)

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