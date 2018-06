◆米マイナーリーグで起きた「珍走塁」

#Angels veteran Eric Young Jr. (@EYJr) introduces what could be called the Tacoma two-step for @SaltLakeBees. @RainiersLand



STORY: https://t.co/zQS4yXn42C

VIDEO: https://t.co/WFMdoRxznQ pic.twitter.com/09bdz6bmQR