日本を始め世界各地で多くのファンを持つ伝説的作品「プレデター」。その正当なる続編が『ザ・プレデター』(原題:The Predetor)として、9月に日本公開(全米公開:9月14日)が決定した。さらに、予告編も到着し、これまでをはるかに上回る、ド迫力の映像とアクションで語られる<新たなプレデター伝説の始まり>が描かれる。

到着した予告編では、一人の少年が家に届いた箱を開け、中に入っていたもので遊び始めると謎の装置が起動してしまう。そこから発信されたのは宇宙で最も危険なハンターを呼び寄せる、人類にとって最悪のシグナルだった。彼の父親は、異星人に遭遇し、部下は細切りにされてしまったという。10年前、人類が遭遇してしまった一匹の異星人。比類なき格闘センスと圧倒的キル・スキル、そして侍を彷彿とさせる武士道を持ち合わせた超好戦的ハンター、その名は“プレデター”。なんと本作では異種ハイ交配ブリッドし、更に進化し続けているという。映像でも、かつて人類を恐怖のどん底に突き落とした最強の戦闘種族が、より強く、賢く、他の種のDNAを利用して遺伝子レベルでアップグレードした姿で、傭兵たちと激しい銃撃戦による死闘を繰り広げている様子が確認できる。

メガホンをとったのは『アイアンマン3』(2013)のシェーン・ブラック。ブラック監督は、31年前に公開されたシリーズ1作目『プレデター』(1987)で、アーノルド・シュワルツェネッガーが演じた主人公率いる特殊部隊の隊員ホーキンスとして出演。さらに脚本は、トーマス兄弟が担当。彼らは『プレデター』の基となった脚本執筆後、『プレデター2』(1991)の脚本も手掛けた、いわば“プレデター生みの親”とも呼べる存在。最高の布陣で、人類とプレデターによる緊迫感溢れる“サバイバルゲーム”を極限のスリルと共に描き出す。キャストには、『LOGAN/ローガン』(2017)で悪役に扮し、ヒュー・ジャックマンが大絶賛した実力派俳優ボイド・ホルブルックをはじめ、『X-MEN:アポカリプス』(2016)サイロック役のオリヴィア・マン、『ルーム』(2015)で世界中の注目を集めた“天才子役”ジェイコブ・トレンブレイら実力派キャストが集結。

本作の続報に期待したい。

■『ザ・プレデター』

2018年9月 公開予定

配給:20世紀フォックス映画

(c) 2018 Twentieth Century Fox Film Corporation

