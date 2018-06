米国アカデミー賞公認の国際短編映画祭「ショートショートフィルムフェスティバル&アジア(SSFF&ASIA)2018」が6月4日に開幕し、東京・渋谷のヒカリエホールでオープニングセレモニーが行われた。主宰者の別所哲也、フェスティバルアンバサダーのLiLiCo、ナビゲーターのEXILE HIRO、山下健二郎、岩田剛典、白濱亜嵐、青柳翔らをはじめ、豪華ゲストが華々しく登場した。

今年で20回目となる「SSFF&ASIA」は、6月24日まで、東京8開場にて開催。世界130以上の国と地域から、過去最高となる1万本以上の作品エントリーがあり、厳選された約250作品を上映する。セレモニーでは、各アワードの発表も行われ、「Shibuya DiverSity Award」はマリオ・モラン監督の「ぼくとわたしの聖なる秘密」、788作品の応募があった「地球を救え!」部門の「環境大臣賞」はギリェルメ・ゲール監督作「森林」、「J-WAVEアワード」にはパロマ・バエサ監督の「シロクマとグリズリー」が選出。「観光映像大賞」は長崎県南島原市が製作した「夢」、「インターナショナル観光映像大賞」はポルトガルの「Can’t skip Us,Can’t Skip Portugal」、「インターナショナル観光映像大賞(特別賞)」は「#BeMyGuest in Dubai」に栄冠がもたらされた。

二次創作の短編小説をショートフィルム化する「BOOK SHORT」部門の第4回受賞作品は「名前って、ふたつ以上の鐘のおと」(原作:入江巽)に決定。第3回受賞作「王様の選択」(監督:新谷寛行、原作:室市雅則)に参加した柄本時生、桜井ユキ、金井勇太、落合モトキも登壇し「わかりやすいコメディです。楽しんで見て頂ければ!」(柄本)、「現場では衝撃の“画”もありました(笑)」(桜井)、「見どころは、柄本君が裸でくねくね踊っているのを、桜井さんが残酷なほど冷たい目で見ているところ」(金井)、「2日間の撮影でしたが、ちゃんと(設定の)幼馴染み感が出ている」(落合)と振り返っていた。

「EARTH Act For Life AWARD」で製作された「美知の通勤電車」(田中嗣久監督)に加え、昨年の「avex digital Award」を受賞した「ブレイカーズ」(後藤美波監督)の予告編が初披露。主演の濱田龍臣は作品の内容に触れ「『Life is short』。人生は短いので、やらないよりもやって後悔する方がいいというメッセージをお届けできればと思います」と説明。また、今回の「avex digital Award」は「エキストランド」のプロデューサーとしても知られる田中雄之監督の「The Band’s New Stage」が獲得した。

同映画祭とのコラボ作「ウタモノガタリ CINEMA FIGHTERS project」の1編「幻光の果て」に出演した山下は「ショートフィルムには初めて参加したんですが、短い尺のなかできちんとメッセージを伝えることを重視しました」と胸中を吐露。「Our Birthday」で英語のセリフにチャレンジした青柳が「嗚咽が出るくらい緊張した」と発言して笑いを誘うと、「ファンキー」で石井裕也監督と初タッグを組んだ岩田は「鬼才という言葉がこれほど似合う監督はいない」と告白。「撮影期間中はずっと『ファンキー』というワードを仰られていた。『そのポーズ、本当にファンキーだと思ってんの?』『そのセリフの言い方、ファンキーなの?』と(笑)。1つの判断基準がファンキー。刺激的な8日間の撮影でした」と振り返っていた。

なお、セレモニー終了後には、セルリアンタワー東急ホテルでレッドカーペットイベントが行われた。主なゲストは以下の通り(順不同)。

EXILE HIRO、山下健二郎、岩田剛典、白濱亜嵐、青柳翔、橘ケンチ、小林直己、眞木大輔、片寄涼太、小森隼、佐野玲於、関口メンディー、中務裕太、VERBAL、Dream Ami、山口乃々華、アン・ソンギ、渡辺大、加藤雅也、飯島直子、尚玄、斎藤工、鈴木正文、奈緒