映画『ヒックとドラゴン』シリーズ第3弾『ハウ・トゥー・トレイン・ユア・ドラゴン:ザ・ヒドゥン・ワールド(原題) / How to Train Your Dragon: The Hidden World』から、初となるポスター(海外版)が公開された。

『ヒックとドラゴン』は、敵同士だったバイキングの少年・ヒックと伝説のドラゴン“ナイト・フューリー”のトゥースの友情を描いた、ドリームワークス・アニメーションの人気シリーズ。第3弾ではヒックは族長になっており、トゥースもドラゴンたちのリーダーに。しかし、かつてないほど恐ろしい脅威が迫っており、さらにはメスのナイト・フューリーの登場によって、ヒックとトゥースの絆が試されることになる。

今回公開されたポスターは、トゥースと真っ白なメスのナイト・フューリーが見つめ合い、その間にヒックを配したデザイン。彼らが居るのはタイトルにもなっている「The Hidden World(隠された世界)」のようで、背景には美しい鉱石が光り輝いている。監督・脚本は全作を手掛けてきたディーン・デュボア。今週中にも海外予告編がお披露目となる予定だ。

『ヒックとドラゴン2』はアニメ界のアカデミー賞といわれる第42回アニー賞で作品賞を含む最多6冠に輝くなど高評価を得たものの、日本では劇場未公開だった。しかし、ドリームワークス・アニメーションと20世紀フォックスのタッグが終わり、同社がユニバーサルを傘下に持つコムキャストに買収されたことで、今年3月には『ボス・ベイビー』がドリームワークス・アニメ作品として6年ぶりに日本公開されている。この流れのまま、第3弾は日本でも劇場公開されることを願いたい。(編集部・市川遥)