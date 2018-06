・AbemaTVで放送した『アズレンTV』動画内の不適切表記「艦娘」について2018年5月27日(日)21:00に放送されました、『アズレンTV』動画内の一部提供素材に、「艦娘」という表記が存在していました。5月27日(日)の夜に弊社スタッフが該当箇所の問題点を発見し、翌日5月28日(月)に問題表記について修正を行い、下記の日付までに全ての該当箇所に対して素材の差し替え対応を行いました。タイムシフト再生は5月30日(水)に配信動画の修正を行いました。オンデマンド再生は5月29日(火)配信開始までに素材の差し替えを行いました。・一部のWEB宣伝素材に含まれていた不適切表記「戦艦少女」について一部WEB広告の素材文言において、「戦艦少女」という文言が記載されていました。こちらにつきましては、2018年6月2日(土)までに配信中の広告を全て再度精査し、問題のある広告の配信について差し止めを行いました。また、一部弊社が意図したものではない未監修の広告(非公式)についても掲載元に該当広告取り下げの連絡をいたしました。

Yostarは、iOS/Androidアプリ『アズールレーン』の公式Twitter及び公式サイトにて、ゲームに登場するキャラクターに「艦娘」という呼称が使用されていた問題についての詳細な説明と謝罪文を掲載しています。掲載された内容によりますと、公式番組「アズレンTV」と一部WEB広告コンテンツに、他社の登録商標を誤って文言に記載するという事象が発生していたとのこと。現在は、使用した全ての広告素材の精査を再度行い、問題素材の差し止め及び差し替えが完了しています。■不適切表記の状況と対応について今回の問題発生は、監修時のチェックミスが原因らしく、今後同様の事態が発生しないよう、チェック体制の強化及びスタッフへの再教育、協力会社へこれらの文言を使用しないように再度周知の徹底を計っていくとのことです。また、今回の事態を受け『アズールレーン』では、本作における艦の「総称(固有名)」のアイデアをTwitterにて募集しています。「我こそ名案あり!」の方も、「こういうのでいいんじゃない?」の方も、リプライやメールでご連絡いただければ幸いとのことですので、良いアイデアを思い付いた方は、是非応募してみてはいかがでしょうか。『アズールレーン』は好評配信中。基本プレイ無料のアイテム課金制です。(C)2017 Manjuu Co.ltd & Yongshi Co.ltd All Rights Reserved.(C)2017 Yostar Inc. All Rights Reserved.