およそ猫とは思えないほど筋肉隆々の猫がカナダにいました。

漫画のキャラクターもびっくりの姿をご覧ください。

[画像を見る]

(buff cat@officialbuffcat:Twitter)

ケベック州在住の女性は、最初に見かけたときは「太った猫?」だと思ったそうですが、ムキムキに鍛え上げられたボディに気づいてびっくり!

こちらは歩いている様子。



here's a video of the buff catpic.twitter.com/xTVETgfBoQ

このマッチョなボディを持つ猫に対し、twitterでは28万以上もいいねが付くほどの人気となっています。(6月3日現在)

everyday i think about this buff cat i encountered last yearpic.twitter.com/BxIYvKz2id