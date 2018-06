妻との離婚に加えてその後の女性との交際が破綻したことで元友人を逆恨みし、元友人宅の郵便受けから自身の排泄物をポンプ容器で噴射するというとんでもない復讐をした75歳の男が逮捕された。男は法廷で「非常に申し訳ないことをした」と謝罪したという。英メディア『The Sun』『Mirror』などが伝えている。



英エセックス州ブレインツリーに住んでいたジェフリー・ホルロイド=ドーヴトン(75歳)は2年半前に妻と離婚した後、友人だったドナルド・ウィックスさん(54歳)の職場の秘書ベリルさんと親しい関係になった。しかし2人の仲は破綻してしまった。



その頃からジェフリーとドナルドさんの友人関係も悪化、ジェフリーはドナルドさんを脅したり攻撃的な態度に出るようになったという。その後ジェフリーはエセックス州からサウス・ヨークシャー州のロザラムへと引っ越すも孤独と鬱に陥るようになり、今年1月1日の夜遅く160マイル(約257キロ)ほど離れたドナルドさんの自宅へと向かい、復讐行為に及んだ。



ドナルドさんは夫リチャードさんとちょうどタイ旅行へと出かけており、自宅を留守にしていた。そこへジェフリーが現れ、自ら作ったポンプ式の容器に6週間〜8週間かけて溜め込んだ自分の排泄物をドナルドさん宅のドアに設置された郵便受けから噴射した。この排泄物により、廊下や壁、階段の至る場所が見るも無残に汚された。



翌朝、とんでもない光景を目にしたのはベリルさんだった。彼女はドナルドさんから留守中のチェックを頼まれていたためドナルドさん宅に行き、排泄物まみれとなった惨状を見てすぐさま動画に収めた。やがて警察がドナルドさん宅の外に設置されてあった監視カメラを調べたところ、ジェフリーの姿が映っており逮捕となった。ジェフリーは警察の調べに対し、「ドナルドが自分たちの交際を破綻するように仕向けたんだ。奴は私の人生を台無しにした」と話していたという。この犯行により、ドナルドさんは4,000ポンド(約58万円)の家屋損害を被った。



5月30日にイプスウィッチ治安裁判所にて行われた裁判で、マイケル・キャッドマン判事は「30年のキャリアで、私が目にした中でも最悪の件だ」と述べた。ジェフリーは自分の罪を認め、「非常に申し訳なく思う」とドナルドさんに謝罪した。しかしドナルドさんは「家がこのようになり、不安と不眠をもたらした。見下げ果てた最低の行為だ」とジェフリーを非難した。ジェフリーには8週間の執行猶予付き有罪判決が言い渡されたほか、80時間の無償労働、およびドナルドさんとリチャードさんへ各500ポンド(約72,000円)の損害賠償金支払い命令、さらにドナルドさん宅から1マイル(約1.6km)以内に近付くこととドナルドさんへの連絡を一切禁じられた。



このニュースを知った人からは、「信じられない最低行為。刑務所に入れたっていいぐらい」「犯人自らが掃除すべき」「とんだサイコ野郎だな」といった非難の声が相次いでいる。



画像は『The Sun 2018年5月30日付「POO’VE GOT MAIL Man, 75, kept his POO for 8 weeks before driving 200 miles to shove it through rival’s letterbox using homemade spray pump」(IMAGE: SWNS:SOUTH WEST NEWS SERVICE)』のスクリーンショット

(TechinsightJapan編集部 エリス鈴子)