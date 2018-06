緊急着陸は航空会社に多大な損害を引き起こす。今年2月に機内のトラブルで緊急着陸を強いられた オランダ の格安航空会社「トランサヴィア」が、またしても機内で起こった“異常事態”で緊急着陸を余儀なくされた。『Metro』『Mirror』『Express』などが伝えている。今年2月に機内乗客がオナラを連発したことで他の乗客から苦情が出てトラブルとなり、緊急着陸を強いられたオランダの格安航空会社「トランサヴィア」。今回は、男性乗客の体臭が原因となった。先月末頃、オランダのアムステルダムにあるスキポール空港からスペインのカナリー諸島にあるグラン・カナリア島へ向けて出発したトランサヴィア・ボーイング737の機内で、離陸後間もなく異変が起きた。ひとりの男性乗客の体から異臭が放たれたのだが、その臭いは強烈だったようで、他の乗客数人が嘔吐や失神を起こす事態に陥った。客室乗務員は男性乗客をトイレに隔離したが、飛行機はポルトガル南部のファロ空港に緊急着陸し、降機を命じられた男性は医療関係者によって待機していたバスへとエスコートされたようだ。この飛行機に搭乗していたベルギー人乗客のピエット・ヴァン・ハウトさんはこのように語っている。「男性の体からは、もう何週間も風呂に入っていないような悪臭が放たれていました。あの臭いは耐え難いものでした。」トランサヴィアのスポークスマンは、飛行機が緊急着陸した事実を認めたうえで理由を「医療上のため」としているが、悪臭を放っていた男性乗客に対してなのか、その男性の異臭により体調を崩した他の乗客に対しての医療上の理由なのかということは明らかにされていない。このニュースを知った人からは「悪臭を放つ病気というのは存在するからね…。もしこの男性がそういう病気なら、航空会社は訴えられるかも」「そこまでの臭いなら、きっと搭乗前から強烈だったはず。そんな客をすんなり乗せるのもどうかと思う」「機内での悪臭はたまらないよね」といった声があがっている。画像は『Metro 2018年5月31日付「Man smelled so bad on flight cabin crew tried to quarantine him before plane was diverted」(Picture: CEN)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 エリス鈴子)