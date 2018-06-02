Ｗ杯日本代表の背番号決定 香川が２大会連続「１０」
Ｗ杯ロシア大会（１４日開幕）に出場する日本代表メンバーの背番号が２日に発表され、ＭＦ本田圭佑（３１＝パチューカ）は「４」、ＭＦ香川真司（２９＝ドルトムント）は１４年ブラジル大会に続いて２大会連続で「１０」を背負うことになった。
各選手の背番号は以下の通り。
【ＧＫ】
１ 川島永嗣（３５＝メス）
１２ 東口順昭（３２＝Ｇ大阪）
２３ 中村航輔（２３＝柏）
【ＤＦ】
５ 長友佑都（３１＝ガラタサライ）
２０ 槙野智章（３１＝浦和）
２２ 吉田麻也（２９＝サウサンプトン）
１９ 酒井宏樹（２８＝マルセイユ）
２１ 酒井高徳（２７＝ハンブルガーＳＶ）
３ 昌子源（２５＝鹿島）
６ 遠藤航（２５＝浦和）
２ 植田直通（２３＝鹿島）
【ＭＦ】
１７ 長谷部誠（３４＝フランクフルト）
４ 本田圭佑（３１＝パチューカ）
１４ 乾貴士（２９＝エイバル）
１０ 香川真司（２９＝ドルトムント）
１６ 山口蛍（２７＝Ｃ大阪）
８ 原口元気（２７＝デュッセルドルフ）
１１ 宇佐美貴史（２６＝デュッセルドルフ）
７ 柴崎岳（２６＝ヘタフェ）
１８ 大島僚太（２５＝川崎Ｆ）
【ＦＷ】
９ 岡崎慎司（３２＝レスター）
１５ 大迫勇也（２８＝ケルン）
１３ 武藤嘉紀（２５＝マインツ）
各選手の背番号は以下の通り。
【ＧＫ】
１ 川島永嗣（３５＝メス）
１２ 東口順昭（３２＝Ｇ大阪）
２３ 中村航輔（２３＝柏）
【ＤＦ】
５ 長友佑都（３１＝ガラタサライ）
２０ 槙野智章（３１＝浦和）
２２ 吉田麻也（２９＝サウサンプトン）
１９ 酒井宏樹（２８＝マルセイユ）
２１ 酒井高徳（２７＝ハンブルガーＳＶ）
３ 昌子源（２５＝鹿島）
６ 遠藤航（２５＝浦和）
２ 植田直通（２３＝鹿島）
【ＭＦ】
１７ 長谷部誠（３４＝フランクフルト）
４ 本田圭佑（３１＝パチューカ）
１４ 乾貴士（２９＝エイバル）
１０ 香川真司（２９＝ドルトムント）
１６ 山口蛍（２７＝Ｃ大阪）
８ 原口元気（２７＝デュッセルドルフ）
１１ 宇佐美貴史（２６＝デュッセルドルフ）
７ 柴崎岳（２６＝ヘタフェ）
１８ 大島僚太（２５＝川崎Ｆ）
【ＦＷ】
９ 岡崎慎司（３２＝レスター）
１５ 大迫勇也（２８＝ケルン）
１３ 武藤嘉紀（２５＝マインツ）