Ｗ杯ロシア大会直前合宿出発前、写真に納まる西野監督（中央）らサッカー日本代表イレブン（撮影・会津　智海）

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　Ｗ杯ロシア大会（１４日開幕）に出場する日本代表メンバーの背番号が２日に発表され、ＭＦ本田圭佑（３１＝パチューカ）は「４」、ＭＦ香川真司（２９＝ドルトムント）は１４年ブラジル大会に続いて２大会連続で「１０」を背負うことになった。

　各選手の背番号は以下の通り。

【ＧＫ】

　１　川島永嗣（３５＝メス）

１２　東口順昭（３２＝Ｇ大阪）

２３　中村航輔（２３＝柏）

【ＤＦ】

　５　長友佑都（３１＝ガラタサライ）

２０　槙野智章（３１＝浦和）

２２　吉田麻也（２９＝サウサンプトン）

１９　酒井宏樹（２８＝マルセイユ）

２１　酒井高徳（２７＝ハンブルガーＳＶ）

　３　昌子源（２５＝鹿島）

　６　遠藤航（２５＝浦和）

　２　植田直通（２３＝鹿島）

【ＭＦ】

１７　長谷部誠（３４＝フランクフルト）

　４　本田圭佑（３１＝パチューカ）

１４　乾貴士（２９＝エイバル）

１０　香川真司（２９＝ドルトムント）

１６　山口蛍（２７＝Ｃ大阪）

　８　原口元気（２７＝デュッセルドルフ）

１１　宇佐美貴史（２６＝デュッセルドルフ）

　７　柴崎岳（２６＝ヘタフェ）

１８　大島僚太（２５＝川崎Ｆ）

【ＦＷ】

　９　岡崎慎司（３２＝レスター）

１５　大迫勇也（２８＝ケルン）

１３　武藤嘉紀（２５＝マインツ）