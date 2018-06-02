Ｗ杯ロシア大会（１４日開幕）に出場する日本代表メンバーの背番号が２日に発表され、ＭＦ本田圭佑（３１＝パチューカ）は「４」、ＭＦ香川真司（２９＝ドルトムント）は１４年ブラジル大会に続いて２大会連続で「１０」を背負うことになった。



各選手の背番号は以下の通り。



【ＧＫ】



１ 川島永嗣（３５＝メス）



１２ 東口順昭（３２＝Ｇ大阪）



２３ 中村航輔（２３＝柏）



【ＤＦ】



５ 長友佑都（３１＝ガラタサライ）



２０ 槙野智章（３１＝浦和）



２２ 吉田麻也（２９＝サウサンプトン）



１９ 酒井宏樹（２８＝マルセイユ）



２１ 酒井高徳（２７＝ハンブルガーＳＶ）



３ 昌子源（２５＝鹿島）



６ 遠藤航（２５＝浦和）



２ 植田直通（２３＝鹿島）



【ＭＦ】



１７ 長谷部誠（３４＝フランクフルト）



４ 本田圭佑（３１＝パチューカ）



１４ 乾貴士（２９＝エイバル）



１０ 香川真司（２９＝ドルトムント）



１６ 山口蛍（２７＝Ｃ大阪）



８ 原口元気（２７＝デュッセルドルフ）



１１ 宇佐美貴史（２６＝デュッセルドルフ）



７ 柴崎岳（２６＝ヘタフェ）



１８ 大島僚太（２５＝川崎Ｆ）



【ＦＷ】



９ 岡崎慎司（３２＝レスター）



１５ 大迫勇也（２８＝ケルン）



１３ 武藤嘉紀（２５＝マインツ）